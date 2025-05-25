Каждый сезон мода меняется, поэтому надо следить за тем, что уже потеряло актуальность, пишет 24 Канал со ссылкой на Who What Wear. Если хотите иметь стильный и модный вид, то воспользуйтесь советами ведущих стилистов и избавьтесь от вещей, которые вышли из моды.

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Украшения в виде ракушек

Такие украшения всегда приобретают популярность в летнее время, но они слишком сильно привлекают к себе внимание. Они сезонные, поэтому примерить их можно только летом, а все остальные времена года они просто будут стоять в шкатулке. Вместо этого выбирайте минималистичные украшения, которые будут актуальными всегда.

Сандалии с веревками

Когда-то такие сандалии были актуальными, но многие девушки жаловались на то, что они неудобны. Они сильно натирают ноги, поэтому вместо них лучше выбрать кожаные сандалии, в которых будет удобно ходить.

Вещи вязаные крючком

Этот наряд в определенный момент был трендовым, но уже исчерпал себя. Теперь лучше одевать одежду из льна, которая лучше всего подходит на летнее время. Это может быть жилетка и брюки, которые имеют красивый вид.



Антитрендовая обувь на лето / Фото Pinterest

Панама

Много сезонов панамы были очень трендовыми, но на замену им пришли бейсболки и плетеные шляпы, которые подойдут к любому образу на теплое время года.

Шорты мини

Очень короткие шорты давно вышли из моды и считаются неудобными, поэтому от них лучше избавиться и выбрать взамен шорты-бермуды, которые сейчас популярны.