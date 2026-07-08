Стилістка Антоніна Коваль у своєму ютуб-відео назвала головні антитренди літа-2026 та пояснила, яке взуття стане їм стильною альтернативою.

Яке літнє взуття вже не в моді та що носити натомість

Насамперед Антоніна Коваль радить відмовитися від взуття з масивними ланцюгами. Такий декор, за її словами, перевантажує образ і вже не виглядає актуально.

Антитрендове взуття на літо 2026 / Скриншот з відео

Також стилістка не рекомендує носити взуття на високій масивній платформі, особливо моделі із заокругленим мисом.

Взуття, яке більше не в моді у 2026 році / Скриншот з відео

Як альтернативу вона запропонувала лаконічні мюлі з мінімалістичним дизайном і невеликим підбором.

Стильні мюлі на літо 2026 / Скриншот з відео

Ще один антитренд, за словами експертки, – громіздкі босоніжки з широкими ремінцями. Таке взуття візуально "ріже" силует і робить ноги масивнішими.

Громіздкі босоніжки з широкими ремінцями / Скриншот з відео

Замість нього Антоніна Коваль рекомендує придивитися до моделей із тонкими Т-подібними ремінцями, які, навпаки, візуально подовжують ноги.

Актуальні босоніжки на літо 2026/ Скриншот з відео

Крім того, стилістка зазначила, що взуття з перфорацією та громіздкі кеди вже не виглядають актуально.

Взуття з перфорацією / Скриншот з відео

Громіздкі кеди / Скриншот з відео

Натомість цього сезону краще обирати легкі кросівки. Особливо актуальними будуть моделі з сіткою, тонкими шнурівками або мереживними вставками.

Трендові варіанти кросівок на літо 2026 / Скриншоти з відео

Антоніна Коваль додала, що вдалим доповненням літніх образів стануть в'єтнамки у міській естетиці – шкіряні моделі або в'єтнамки на невеликому каблуку чи акуратній платформі.

Стильні в'єтнамки на літо 2026 / Скриншот з відео

Серед трендових варіантів стилістка також назвала балетки. За її словами, актуальними залишаються моделі із заокругленим або квадратним мисом, виконані із сатину, замші, м'якої шкіри чи сіточки.

Трендові балетки на літо 2026 / Скриншоти з відео

Якщо ж у пріоритеті комфорт, Антоніна Коваль радить звернути увагу на закриті шльопанці Birkenstock. Таке взуття додає образу розслабленості та однаково доречно виглядає як у міських аутфітах, так і під час відпочинку.

Закриті шльопанці Birkenstock / Скриншот з відео

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