На нас чекає дуже незвичний сезон, адже трендовими стали речі, які довгий час вважали дивними або надто простими. Про це детальніше – пише видання Who What Wear.

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Взуття з 90-х, яке знову в моді

Головним хітом цього літа експерти називають "желейне" взуття. Знамениті гумові сандалі та мюлі, які в багатьох асоціюються виключно з відпочинком біля моря, наразі переживають масштабне переродження.

Як повідомляє видання Who What Wear, бренд Chloé випустив вірусні напівпрозорі моделі, за якими вже полюють модниці в усьому світі, а інші дизайнери активно прикрашають подібні силіконові силуети стразами та глітером. Редактори журналу Cosmopolitan додають, що від цього тренду нині шаленіють абсолютно всі: від підлітків до дорослих, які просто сумували за естетикою минулого.

Крім цього, на вулицях тепер можна частіше побачити жінок, що обирають для себе в'єтнамки та босоніжки на невисокій витонченій танкетці. Цей фасон ідеально балансує між мінімалізмом 1990-х і яскравістю 2000-х років.

Сучасні моделі бренди шиють із якісної м'якої шкіри або замші, завдяки чому вони мають дорогий та стильний вигляд. До того ж це взуття повністю універсальне, адже його можна сміливо носити як з легкими літніми сукнями, так і зі звичайними широкими джинсами.

Для любителів спортивного стилю та комфорту теж є хороші новини, оскільки масивні кросівки поступово втрачають популярність, а лідерами трендів стають акуратні ретромоделі. Тепер основою повсякденних образів стали кеди на плоскій підошві з силуетом, який дизайнери запозичили з футбольної культури 90-х.

Особливо стильно виглядають варіанти яскравих кольорів або з металічним блиском. До речі, стилісти радять не обмежуватися спортом і сміливо комбінувати такі кеди навіть з вечірнім одягом.

Зауважимо, що днями наша редакція розповідала про ретропедикюр з 2000-х, який повернувся в моду. Що цікаво, остаточно цей тренд встановила Кайлі Дженнер.