На нас чекає дуже незвичний сезон, адже трендовими стали речі, які довгий час вважали дивними або надто простими. Про це детальніше – пише видання Who What Wear.
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Взуття з 90-х, яке знову в моді
Головним хітом цього літа експерти називають "желейне" взуття. Знамениті гумові сандалі та мюлі, які в багатьох асоціюються виключно з відпочинком біля моря, наразі переживають масштабне переродження.
Як повідомляє видання Who What Wear, бренд Chloé випустив вірусні напівпрозорі моделі, за якими вже полюють модниці в усьому світі, а інші дизайнери активно прикрашають подібні силіконові силуети стразами та глітером. Редактори журналу Cosmopolitan додають, що від цього тренду нині шаленіють абсолютно всі: від підлітків до дорослих, які просто сумували за естетикою минулого.Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Крім цього, на вулицях тепер можна частіше побачити жінок, що обирають для себе в'єтнамки та босоніжки на невисокій витонченій танкетці. Цей фасон ідеально балансує між мінімалізмом 1990-х і яскравістю 2000-х років.
Сучасні моделі бренди шиють із якісної м'якої шкіри або замші, завдяки чому вони мають дорогий та стильний вигляд. До того ж це взуття повністю універсальне, адже його можна сміливо носити як з легкими літніми сукнями, так і зі звичайними широкими джинсами.
Для любителів спортивного стилю та комфорту теж є хороші новини, оскільки масивні кросівки поступово втрачають популярність, а лідерами трендів стають акуратні ретромоделі. Тепер основою повсякденних образів стали кеди на плоскій підошві з силуетом, який дизайнери запозичили з футбольної культури 90-х.
Особливо стильно виглядають варіанти яскравих кольорів або з металічним блиском. До речі, стилісти радять не обмежуватися спортом і сміливо комбінувати такі кеди навіть з вечірнім одягом.
Зауважимо, що днями наша редакція розповідала про ретропедикюр з 2000-х, який повернувся в моду. Що цікаво, остаточно цей тренд встановила Кайлі Дженнер.