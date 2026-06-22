Саме тому нейл-майстриня Джорджія Рей, серед клієнток якої чимало знаменитостей, поділилася з VOGUE порадами щодо ідеального педикюру для зрілих жінок.

Яка довжина нігтів є оптимальною для педикюру після 50, як часто його варто робити та які секрети професійного догляду за стопами вдома – розповідаємо далі в матеріалі.

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Нейл-майстриня радить для педикюру після 50 обирати коротку довжину нігтів. Вона виглядає акуратно, а також зменшує тиск взуття на нігтьову пластину, роблячи носіння більш комфортним для стоп.

Ідеальний варіант – коли нігті трохи не доходять до рівня подушечок пальців і мають форму м'якого квадрата. Щоб досягти такого результату, вільний край слід підпилювати рівно, злегка округлюючи кутики, аби вони не були гострими.

Педикюр варто оновлювати кожні 4-6 тижнів – це допомагає підтримувати доглянутий вигляд і здоров'я стоп. Йдеться не лише про естетику й колір – регулярний догляд допомагає вчасно прибирати сухість, зменшувати натоптні та підтримувати нігтьову пластину в хорошому стані.

Які кольори педикюру обрати після 50?

Молочно-рожеві та напівпрозорі нюдові відтінки добре підходять для нігтів, схильних до вікових змін. Вони надають їм акуратного та доглянутого вигляду без ефекту штучності. Крім того, такі кольори допомагають візуально згладити нерівності пігментації, текстури та ознаки сухості нігтьової пластини, яка з віком може ставати тьмяною або крейдяно-білою.

Зробити стопу більш м'якою на вигляд допоможуть теплі нейтральні відтінки, як беж або персиковий. Холодні кольори, як-от сіро-бежеві з ліловим підтоном, можуть, навпаки, робити образ блідим.

Класичний червоний або насичений бордовий – завжди безпрограшний вибір. Вони додають нігтям розкішного та доглянутого вигляду.

Якщо ж хочеться більш стриманих відтінків, варто звернути увагу на світлі нейтральні кольори. Джорджія Рей радить уникати щільного білого покриття: натомість молочний білий або відтінок слонової кістки м'яко підкреслюють нігтьову пластину, освіжають стопу та виглядають стримано й витончено.

Підтримувати гарний стан ніг вдома можна за допомогою кількох простих звичок: насамперед, важливо регулярно зволожувати шкіру ніг – найкраще наносити живильний крем перед сном і надягати бавовняні шкарпетки.