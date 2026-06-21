Сучасні варіанти каре чудово підкреслюють красу обличчя, маскують дрібні недоліки й роблять жінку неймовірно елегантною, пише журнал Parade. Які стрижки ідеально підходять жінкам після 60 років – читайте в нашому матеріалі.

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Стрижки для жінок після 60: яку зачіску обрати?

Чудовим початком для оновлення стилю є хвилястий італійський боб. Ця зачіска приваблює своєю невимушеністю, адже її м'які пасма ніжно обрамляють обличчя та роблять його риси візуально м'якшими. Головна перевага такої стрижки полягає в особливій техніці її виконання. Завдяки цьому волосся після миття самостійно лягає у правильну форму. Це дозволяє повністю забути про довгі ранкові маніпуляції з феном чи плойкою.

Якщо ж хочеться додати образу більше динаміки та сміливості, то вам варто звернути увагу на асиметричне каре. Різна довжина волосся з обох боків миттєво освіжає вигляд і чудово відвертає увагу від будь-яких вікових змін обличчя. Така зачіска демонструє характер жінки і має сучасний вигляд у будь-якій ситуації.

Повним контрастом до яскравої асиметрії вважається вузьке каре, яке зазвичай обирають прихильниці стриманої класики. Ця стрижка візуально видовжує шию, завдяки чому весь силует набуває особливої грації та шляхетності. Вона ідеально підходить власницям прямого волосся, адже підкреслює його природну гладкість і створює тривалий ефект охайності.

Тим жінкам, які прагнуть повернути пасмам втрачену пишність, пасуватиме градуйований перевернутий боб. Ця стрижка працює як миттєвий ліфтинг, адже візуально відкриває погляд і підтягує обличчя.

Схожий ефект об'єму, але без чітких геометричних ліній, дарує м'яке багатошарове каре. Легкі, ледь помітні шари створюють рухливу текстуру, яка змушує навіть тонке волосся виглядати густим і живим.

Днями наша редакція розповідала про зачіску, яка рятує від спеки та пасує кожній.