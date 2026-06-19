Видання Myself назвало головну зачіску літа 2026 року. Детальніше про це – читайте в нашому матеріалі.

Дивіться також Рятують у спеку краще за кондиціонер: сім речей, які варто одягнути вже сьогодні

Яка літня зачіска врятує від спеки?

"Гідро-боб" – модна варіація класичного каре, яка має гарний вигляд і водночас рятує у спекотні дні. Свою назву зачіска отримала через характерний "вологий" або навіть глянцевий ефект, зауважує видання Harper's Bazaar. Вона створює враження, ніби людина щойно вийшла з басейну або відпочиває на узбережжі океану.

Суть цієї стрижки полягає у чітких лініях та довжині, яка зазвичай коливається від лінії щелепи до середини шиї. Головний секрет "гідро-бобу" ховається в його особливому способі укладання. Замість того щоб витягувати волосся гарячим феном чи вирівнювачем, що влітку лише додатково пересушує пасма, стилісти радять використовувати зволожувальні гелі, сироватки та олії з блиском.

Якщо ви хочете повторити цю зачіску, достатньо лише нанести засіб на вологе волосся та зачесати його назад або зробити глибокий боковий проділ.

Чому цю зачіску варто зробити вже сьогодні?

"Гідро-боб" має одразу кілька колосальних переваг для літа. По-перше, ви повністю прибираєте волосся від обличчя та шиї, що миттєво дарує відчуття прохолоди.

По-друге, гелі та незмивні кондиціонери, які потрібні для створення вологого ефекту, працюють як захисний бар'єр. Вони утримують вологу всередині волосини, захищають її від вигорання на сонці та не дозволяють пушитися від високої вологості.

Окрім того, це ідеальний варіант для тих, хто цінує свій час, адже створення такого образу займає не більше п'яти хвилин.

До того ж "гідро-боб" пасує практично під будь-яку форму обличчя і виглядає однаково розкішно як з вечірньою сукнею, так і зі звичайною білою футболкою та лляними штанами.

Днями наша редакція розповідала про культові зачіски з 1970-х, які знову в моді.