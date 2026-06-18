Коли на вулиці стає дуже гаряче, одяг має бути максимально легким і приємним до тіла, пише видання Woman&Home. Що варто носити в спеку – читайте в нашому матеріалі.

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Що носити влітку?

Влітку найкраще носити світлі сукні з льону та бавовни. Такі речі зазвичай не так сильно притягують сонячне проміння, як чорні, наприклад. До того ж натуральна тканина добре пропускає повітря, тому тіло в них не пріє.

Що носити в спеку / Фото Pinterest

Для щоденних справ і прогулянок чудово підійдуть прості бавовняні футболки та оверсайз-сорочки. Останні можна носити застебнутими або просто накинути на плечі поверх футболки, щоб не обгоріти на сонці.

Стильний образ на літо 2026 / Фото Pinterest

Вони дуже стильно виглядають разом із широкими лляними або бавовняними штанами. Цей одяг зовсім не обмежує рухів і дарує омріяну прохолоду під час ходьби.

Модні літні штани / Фото Pinterest

Якщо ж вам хочеться створити більш жіночний або романтичний образ, то варто одягнути довгу спідницю. Адже вона легко поєднується з будь-яким верхом.

Стильний образ на літо 2026 / Фото Pinterest

А для тих, хто любить максимальну зручність і багато рухається, ідеальним вибором стануть бермуди. У них зручно ходити по місту і можна навіть піти на роботу, якщо там немає суворого дрескоду.

Що носити в спеку / Фото Pinterest

Звісно, літній образ неможливо уявити без відкритого взуття, у якому ногам буде максимально комфортно. М'які сандалі або елегантні мюлі чудово доповнять цей гардероб. У такому взутті ноги не втомлюватимуться, що дозволить легко гуляти містом з ранку до самого вечора і насолоджуватися літом.

Взуття на літо 2026 / Фото Pinterest

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