Коли на вулиці стає дуже гаряче, одяг має бути максимально легким і приємним до тіла, пише видання Woman&Home. Що варто носити в спеку – читайте в нашому матеріалі.
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Що носити влітку?
Влітку найкраще носити світлі сукні з льону та бавовни. Такі речі зазвичай не так сильно притягують сонячне проміння, як чорні, наприклад. До того ж натуральна тканина добре пропускає повітря, тому тіло в них не пріє.
Що носити в спеку / Фото Pinterest Якщо Telegram заблокують Не губіть 24 Канал – підписуйтеся на нас у WhatsApp
Для щоденних справ і прогулянок чудово підійдуть прості бавовняні футболки та оверсайз-сорочки. Останні можна носити застебнутими або просто накинути на плечі поверх футболки, щоб не обгоріти на сонці.
Стильний образ на літо 2026 / Фото Pinterest
Вони дуже стильно виглядають разом із широкими лляними або бавовняними штанами. Цей одяг зовсім не обмежує рухів і дарує омріяну прохолоду під час ходьби.
Модні літні штани / Фото Pinterest
Якщо ж вам хочеться створити більш жіночний або романтичний образ, то варто одягнути довгу спідницю. Адже вона легко поєднується з будь-яким верхом.
Стильний образ на літо 2026 / Фото Pinterest
А для тих, хто любить максимальну зручність і багато рухається, ідеальним вибором стануть бермуди. У них зручно ходити по місту і можна навіть піти на роботу, якщо там немає суворого дрескоду.
Що носити в спеку / Фото Pinterest
Звісно, літній образ неможливо уявити без відкритого взуття, у якому ногам буде максимально комфортно. М'які сандалі або елегантні мюлі чудово доповнять цей гардероб. У такому взутті ноги не втомлюватимуться, що дозволить легко гуляти містом з ранку до самого вечора і насолоджуватися літом.
Взуття на літо 2026 / Фото Pinterest
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