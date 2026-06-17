Про це детальніше модельєр розповів у своєму інстаграмі.
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Яку сукню купити влітку 2026 року?
Цього літа дизайнер радить звернути увагу на естетику 90-х і додати до гардероба мінімалістичну сукню з високим горлом без рукавів, яка виглядає неймовірно витончено та елегантно.
Стильна сукня на літо 2026 року / Фото Pinterest Читайте більше новин за менший час Підпишіться на 24 Канал у Telegram
Водночас для шанувальниць невимушеного, але розкішного стилю ідеальним вибором стане вільна сукня-сорочка оверсайз-крою зі щільної тканини, що чудово тримає форму.
Модна сукня на літо 2026 / Фото Pinterest
Якщо ж ви прагнете підкреслити силует, сміливо обирайте сукні-комбінації з відкритим декольте чи чашечками, які можна легко збалансувати суворим жакетом.
Яку сукню купити на літо 2026 / Фото Pinterest
Або ж зверніть свою увагу на обтислі довгі максісукні, що гарно підкреслюють фігуру та пасують під будь-яке взуття – від підборів до пласкої підошви.
Трендова сукня на літо 2026 / Фото Pinterest
Для повсякденних міських прогулянок та літнього відпочинку Андре Тан пропонує розслаблену й комфортну сукню-майку.
Сукня на літо 2026 / Фото Pinterest
Тим, хто шукає стримані варіанти для роботи з легким дрескодом, дизайнер рекомендує сукню поло (в оверсайз або приталеному форматі), яку можна стилізувати з кедами, лоферами чи босоніжками.
Сукня на літо 2026 / Фото Pinterest
Також для офісних буднів чудово підійде одяг у стилі сафарі в бежевих, коричневих або хакі відтінках з характерними кишенями – таке вбрання завжди додає образу зібраності та статусності.
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