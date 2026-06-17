Про це детальніше модельєр розповів у своєму інстаграмі.

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Яку сукню купити влітку 2026 року?

Цього літа дизайнер радить звернути увагу на естетику 90-х і додати до гардероба мінімалістичну сукню з високим горлом без рукавів, яка виглядає неймовірно витончено та елегантно.

Стильна сукня на літо 2026 року / Фото Pinterest

Водночас для шанувальниць невимушеного, але розкішного стилю ідеальним вибором стане вільна сукня-сорочка оверсайз-крою зі щільної тканини, що чудово тримає форму.

Модна сукня на літо 2026 / Фото Pinterest

Якщо ж ви прагнете підкреслити силует, сміливо обирайте сукні-комбінації з відкритим декольте чи чашечками, які можна легко збалансувати суворим жакетом.

Яку сукню купити на літо 2026 / Фото Pinterest

Або ж зверніть свою увагу на обтислі довгі максісукні, що гарно підкреслюють фігуру та пасують під будь-яке взуття – від підборів до пласкої підошви.

Трендова сукня на літо 2026 / Фото Pinterest

Для повсякденних міських прогулянок та літнього відпочинку Андре Тан пропонує розслаблену й комфортну сукню-майку.

Сукня на літо 2026 / Фото Pinterest

Тим, хто шукає стримані варіанти для роботи з легким дрескодом, дизайнер рекомендує сукню поло (в оверсайз або приталеному форматі), яку можна стилізувати з кедами, лоферами чи босоніжками.

Сукня на літо 2026 / Фото Pinterest

Також для офісних буднів чудово підійде одяг у стилі сафарі в бежевих, коричневих або хакі відтінках з характерними кишенями – таке вбрання завжди додає образу зібраності та статусності.

Днями наша редакція розповідала про сукні, які безнадійно застаріли у 2026 році.