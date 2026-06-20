Щоб волосся росло густим, нігті не ламалися, а шкіра сяяла здоров'ям, варто узгодити свій візит до салону краси з місячними фазами. Які дні липня 2026 року стануть ідеальними для змін, а коли краще відмовитися від маніпуляцій із зовнішністю – пише сайт Space Weather Live.

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Фази Місяця у липні 2026 року

Повня : 29 липня.

: 29 липня. Спадний Місяць : 1 – 13 липня та 30 – 31 липня.

: 1 – 13 липня та 30 – 31 липня. Молодик : 14 липня.

: 14 липня. Зростальний Місяць: 15 – 28 липня.

Коли планувати косметичні процедури у липні?

Стрижка волосся

Якщо ви прагнете швидко відростити довгі та густі локони, плануйте візит до перукаря на період Зростального Місяця з 15 по 28 липня. Стрижка у ці дні стимулює ріст волосся та покращує його структуру.

Водночас тим, хто хоче якомога довше зберегти форму короткої зачіски, підійдуть дні Спадного Місяця – з 1 по 13 липня та наприкінці місяця, 30 і 31 липня.

Фарбування волосся

Для зміни кольору або зафарбовування сивини найкраще обрати проміжок між 15 та 28 липня. На Зростальний Місяць пігмент лягає рівномірно, тримається значно довше та менше вимивається.

Якщо ви плануєте легке тонування або хочете освіжити колір, який швидко набридає, можете сміливо експериментувати в періоди Спадного Місяця на початку або в кінці липня.

Манікюр і педикюр

Спадний Місяць з 1 по 13 липня, а також 30 і 31 липня ідеально підходить для обрізного манікюру, видалення кутикули та боротьби з мозолями на педикюрі. Адже в цей час уповільнюються всі процеси росту.

Втім, якщо ж ваша мета – зміцнити нігтьову пластину та наростити довжину, записуйтеся до майстра у період з 15 по 28 липня.

Ламінування брів і вій

Для фіксації, фарбування та ламінування вій і брів ідеально підійде період з 15 по 28 липня. Зростальний Місяць сприяє глибокому проникненню поживних речовин та вітамінних сироваток у структуру волосків. Ефект від процедури триматиметься максимально довго, а брови та вії виглядатимуть доглянутими.

Косметологічні процедури

У догляді за шкірою важливо розділяти процедури за типом дії. Перша половина липня, коли Місяць спадає, ідеально підходить для очищення, пілінгів, видалення недоліків та боротьби із запаленнями.

Натомість період з 15 по 28 липня використайте для живлення та зволоження шкіри. У цей час вона максимально поглинає корисні компоненти масок, сироваток та кремів.

Коли не варто планувати б'юті-процедури у липні?

У Молодик, який припадає на 14 липня, енергія людини перебуватиме на мінімумі, тому організм гостро реагуватиме на будь-яке втручання. Астрологи радять повністю відмовитися від стрижок, фарбування, ін'єкцій та навіть звичайного манікюру у цей час.

Перенесіть візит на інший день, щоб уникнути невдалого результату, ламкості волосся чи подразнень на шкірі.