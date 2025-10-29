Це зашквар – стилістка назвала антитрендові головні убори
- Теплі пов’язки та капори залишаються актуальними, в той час як шапка-вушанка та в'язана шапка з нашаруванням вийшли з моди.
- Шапка з "довгими вухами" стає модною, тоді як шапка з помпоном підходить лише для дітей, а від кольорових шапок варто відмовитися.
У холодну пору року складно уявити собі образ без головного убору. Більшість з нас зосереджують свою увагу на верхньому вбранні, підбираючи саме той убір, який буде пасувати до пуховика чи дублянки.
Втім, є такі головні убори, які миттєво здатні зіпсувати образ не лише тому, що не підійшли до форми обличчя чи кольору речей, але й тому, що давно вийшли з моди, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку стилістки Юліко.
Читайте також Помилки, які здешевлюють образ: головні антитренди, яких треба позбутися
У своєму дописі стилістка показала, які фасони є актуальними, а які вже давно варто прибрати з гардероба. Головні убори повинні підкреслювати природну зовнішність, а не гасити її.
Юліко додала важливу пораду для тих, хто не любить носити багато головних уборів.
"Якщо це ваш перший головний убір, оберіть такий, що підходить до більшості ваших образів – нейтральний за кольором і стилем. А вже потім можна додавати цікаві, акцентні варіанти", – зазначила стилістка.
Які головні убори є актуальними, а які вийшли з моди?
Теплі пов’язки все ще залишаються актуальними, а от шапка-вушанка вже вийшла з моди, тому від неї можна позбутися.
Антитрендові головні убори / Фото з інстаграму стилістки Юліко
Берет здатен довершити розкішне чорне пальто чи дублянку, а в’язана шапка з нашаруванням – пережиток минулого.
Антитрендові головні убори / Фото з інстаграму стилістки Юліко
Не всі люблять капори, проте досі такий головний убір вважається модним. Шапка ж помпоном підійде лише для дітей шкільного віку.
Антитрендові головні убори / Фото з інстаграму стилістки Юліко
У моду входить шапка з "довгими вухами", яка відіграє ще й роль шарфа. А от від кольорових шапок різних кольорів рекомендовано відмовитися.
Антитрендові головні убори / Фото з інстаграму стилістки Юліко
Який одяг не варто купувати на розпродажі?
Антитрендові речі часто можуть бути на розпродажах за низькою ціною. Стилісти радять не купляти застарілі речі, навіть зі значною знижкою. До переліку входить джинсова жилетка, виварені джинси та масивні кросівки.
Ці речі виглядають дешево. Вони були в моді багато років тому, а зараз їх в жодному разі не варто стилізувати з трендовим вбранням. Відмовляйтеся від речей, які вийшли з моди, на користь речей, які завжди будуть актуальними.
Часті питання
Які головні убори є актуальними, а які вийшли з моди?
Теплі пов’язки залишаються актуальними, тоді як шапка-вушанка та в’язана шапка з нашаруванням вважаються застарілими. Берет може довершити образ, а капор є модним вибором. Шапка з "довгими вухами" входить у моду, а від кольорових шапок рекомендовано відмовитися.
Яку пораду дала стилістка Юліко щодо вибору головних уборів?
Стилістка Юліко порадила обирати нейтральні головні убори, які підходять до більшості образів, якщо це ваш перший головний убір. Потім можна додавати цікаві, акцентні варіанти.
Чому не варто купувати антитрендові речі навіть на розпродажах?
Антитрендові речі, такі як джинсова жилетка, виварені джинси та масивні кросівки, виглядають дешево і не варто їх стилізувати з трендовим вбранням. Від них слід відмовитися на користь речей, які завжди будуть актуальними.