Это зашквар – стилистка назвала антитрендовые головные уборы

В холодное время года сложно представить себе образ без головного убора. Большинство из нас сосредотачивают свое внимание на верхнем наряде, подбирая именно тот убор, который будет подходить к пуховику или дубленке.

Впрочем, есть такие головные уборы, которые мгновенно способны испортить образ не только потому, что не подошли к форме лица или цвету вещей, но и потому, что давно вышли из моды, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу стилистки Юлико.

В своей заметке стилистка показала, какие фасоны являются актуальными, а какие уже давно стоит убрать из гардероба. Головные уборы должны подчеркивать естественную внешность, а не гасить ее.

Юлико добавила важный совет для тех, кто не любит носить много головных уборов.

"Если это ваш первый головной убор, выберите такой, подходящий к большинству ваших образов – нейтральный по цвету и стилю. А уже потом можно добавлять интересные, акцентные варианты", – отметила стилист.

Какие головные уборы актуальны, а какие вышли из моды?

Теплые повязки все еще остаются актуальными, а вот шапка-ушанка уже вышла из моды, поэтому от нее можно избавиться.



Антитрендовые головные уборы / Фото из инстаграма стилистки Юлико

Берет способен завершить роскошное черное пальто или дубленку, а вязаная шапка с наслоением – пережиток прошлого.



Антитрендовые головные уборы / Фото из инстаграма стилистки Юлико

Не все любят капоры, однако до сих пор такой головной убор считается модным. Шапка же с помпоном подойдет только для детей школьного возраста.



Антитрендовые головные уборы / Фото из инстаграма стилистки Юлико

В моду входит шапка с "длинными ушами", которая играет еще и роль шарфа. А вот от цветных шапок разных цветов рекомендуется отказаться.



Антитрендовые головные уборы / Фото из инстаграма стилистки Юлико

