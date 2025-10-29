Это зашквар – стилистка назвала антитрендовые головные уборы
- Теплые повязки и капоры остаются актуальными, в то время как шапка-ушанка и вязаная шапка с наслоением вышли из моды.
- Шапка с "длинными ушами" становится модной, тогда как шапка с помпоном подходит только для детей, а от цветных шапок стоит отказаться.
В холодное время года сложно представить себе образ без головного убора. Большинство из нас сосредотачивают свое внимание на верхнем наряде, подбирая именно тот убор, который будет подходить к пуховику или дубленке.
Впрочем, есть такие головные уборы, которые мгновенно способны испортить образ не только потому, что не подошли к форме лица или цвету вещей, но и потому, что давно вышли из моды, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу стилистки Юлико.
В своей заметке стилистка показала, какие фасоны являются актуальными, а какие уже давно стоит убрать из гардероба. Головные уборы должны подчеркивать естественную внешность, а не гасить ее.
Юлико добавила важный совет для тех, кто не любит носить много головных уборов.
"Если это ваш первый головной убор, выберите такой, подходящий к большинству ваших образов – нейтральный по цвету и стилю. А уже потом можно добавлять интересные, акцентные варианты", – отметила стилист.
Какие головные уборы актуальны, а какие вышли из моды?
Теплые повязки все еще остаются актуальными, а вот шапка-ушанка уже вышла из моды, поэтому от нее можно избавиться.
Антитрендовые головные уборы / Фото из инстаграма стилистки Юлико
Берет способен завершить роскошное черное пальто или дубленку, а вязаная шапка с наслоением – пережиток прошлого.
Антитрендовые головные уборы / Фото из инстаграма стилистки Юлико
Не все любят капоры, однако до сих пор такой головной убор считается модным. Шапка же с помпоном подойдет только для детей школьного возраста.
Антитрендовые головные уборы / Фото из инстаграма стилистки Юлико
В моду входит шапка с "длинными ушами", которая играет еще и роль шарфа. А вот от цветных шапок разных цветов рекомендуется отказаться.
Антитрендовые головные уборы / Фото из инстаграма стилистки Юлико
Какую одежду не стоит покупать на распродаже?
Антитрендовые вещи часто могут быть на распродажах по низкой цене. Стилисты советуют не покупать устаревшие вещи, даже со значительной скидкой. В перечень входит джинсовая жилетка, вываренные джинсы и массивные кроссовки.
Эти вещи выглядят дешево. Они были в моде много лет назад, а сейчас их ни в коем случае не стоит стилизовать с трендовым нарядом. Отказывайтесь от вещей, которые вышли из моды, в пользу вещей, которые всегда будут актуальными.
