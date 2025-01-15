Жіночі парфуми відіграють велику роль в довершенні образу, пише 24 Канал. Завдяки певному запаху ми демонструємо свої вподобання, а якщо аромат ще й впізнаваний, то даємо зрозуміти, скільки парфум коштує та від якого він бренду.

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Та якщо не заглиблюватися в ці деталі, то варто просто знати про кілька ароматів, які здешевлюють образ й не досить добре пахнуть, бо перенасичені різними композиціями ароматів.

Ванільні аромати

У багатьох парфумах присутні вальні нотки, однак якщо солодкості занадто багато й вона сильно насичена, то такі парфуми перенасичують образ. Пахнуть вони так нудко, що від одного пшику буде паморочитися.

Водні аромати

Парфуми з акванотами вважаються застарілими. У них немає індивідуальності, а в окремих випадках навіть можуть нагадувати чоловічі одеколони. Як альтернативу, варто обирати парфуми з нотками цитрусів та зелені.



Насичені водні аромати краще не обирати / Фото Pexels

Фруктові аромати

Парфуми із запахом фруктів є одними із найпопулярнішими, однак якщо вони переповнені тропічними фруктами, то ці аромати швидше будуть нагадувати туалетну воду для юних дівчат і будуть зовсім недоречними для дорослої жінки.

Мускусні аромати

Якщо мускусу в парфумі буде занадто багато, то аромат автоматично буде різким та навіть відштовхувати від себе. Ставтеся до парфумів з насиченим мускусом досить обережно.

Квіткові аромати

Без квіткових нот не обходиться жоден парфум, але окремі з них можуть бути дуже гучними й важкими, особливо якщо в надлишку наповнені жасмином, конвалією чи трояндою, які мають сильний запах. Краще обирати ніжні квіткові композиції, які вдало поєднуються між собою.

Щоб підкреслити елегантність варто обирати багатогранні аромати, які розкривають свій запах вже після нанесення й залишають після себе тонкий шлейф.