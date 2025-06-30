Одяг, який не варто носити жінкам після 40 років: забудьте про них

У 40 років жінки прекрасно виглядають, втім одяг все може зіпсувати. Для того, щоб образ не мав застарілого вигляду, потрібно правильно підійти до стилізації та позбутися речей, які спотворюють аутфіт.

Категоричні правила щодо коротких суконь та обтислого вбрання вже давно застарілі, тож жінкам можна й треба одягати те, що візуально зробить їх ще молодшими, пише 24 Канал з посиланням на Ukr. Media. Втім, є речі, які мають недоречний вигляд, тому від них треба відмовитися.

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Штани на низькій посадці

Через такі штани ноги можуть візуально здатися короткими, а талія ширшою, тому варто робити ставку на штани та джинси з високою посадкою, які залишаються в моді вже тривалий час.

Рвані джинси

Джинси з певними потертостями ще досі носять, але від фасонів з дірками на коліні рекомендуємо позбутися, оскільки такі джинси вже давно неактуальні.

Короткі жакети

Куці блейзери виглядають дещо дивно, тому замість них варто одягати подовжені жакети, які додадуть образу елегантності та вишуканості.

Тонкий трикотаж

Трикотаж є популярним матеріалом, але якщо він тонкий, то здатен підкреслити кожну складку, тому виглядатиме непривабливо.

Синтетика

Речі з синтетики мають дешевий вигляд, тому варто подбати про те, щоб в гардеробі були речі з якісних натуральних тканин, які дозволять дорого виглядати.

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Пластикова біжутерія

Такі прикраси здатні зіпсувати образ, тому від них треба відмовитися. Краще обрати мінімалістичні срібні чи золоті сережки та ланцюжок з кулоном.