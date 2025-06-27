Окрім того, ці знаки Зодіаку вміють погано формувати образи та поєднувати кольори між собою, пише 24 Канал з посиланням на Best Life. Вони не розуміються в дрес-коді, тож здатні в театр прийти у футболці та рваних джинсах, а на весілля ледь не в спортивному костюмі.

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Близнюки

Цей знак Зодіаку може одягатися занадто просто, або вразити всіх занадто вишуканим образом у звичайний робочий день. У гардеробі Близнюків багато кольорових речей, тож вони хаотично можуть одягнути все непоєднуване.

Козеріг

Представники цього знаку Зодіаку люблять все дешеве, тому часто скуповують безліч речей на секондах та захаращують дім усілякими дрібними прикрасами. Астрологи кажуть, що в Козерогів немає стопу, тому вони можуть приміряти на собі безліч речей та аксесуарів, які будуть виглядати дивно.

Стрілець

За словами астрологів, Стрільці взагалі не думають про створення образів й одягають те, що їм вперше потрапить на очі в шафі. Вони не люблять довго збиратися, та й не мають настрою думати над чимось красивим та стильним.



Знаки Зодіаку, які погано одягаються / Фото Pexels

Рак

Цей знак Зодіаку обожнює комфорт, тому тренди оминають їхню увагу. Якщо їм подобаються певні штани, футболка та взуття, то вони носитимуть їх безперестанку. Ракам дуже важко вийти за рамки та спробувати щось нове.

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Лев

А от Леви дуже люблять моду, тому намагаються повторити всі вишукані образи на собі, але часто це виглядає досить недолуго. У них немає відчуття стилю, а сліпе повторювання грає з ними в злий жарт.