Кроме того, эти знаки Зодиака умеют плохо формировать образы и сочетать цвета между собой, пишет 24 Канал со ссылкой на Best Life. Они не разбираются в дресс-коде, поэтому способны в театр прийти в футболке и рваных джинсах, а на свадьбу чуть ли не в спортивном костюме.

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Близнецы

Этот знак Зодиака может одеваться слишком просто, или поразить всех слишком изысканным образом в обычный рабочий день. В гардеробе Близнецов много цветных вещей, поэтому они хаотично могут одеть все несочетаемое.

Козерог

Представители этого знака Зодиака любят все дешевое, поэтому часто скупают множество вещей на секондах и загромождают дом всевозможными мелкими украшениями. Астрологи говорят, что у Козерогов нет стопы, поэтому они могут примерить на себе множество вещей и аксессуаров, которые будут выглядеть странно.

Стрелец

По словам астрологов, Стрельцы вообще не думают о создании образов и одевают то, что им впервые попадет на глаза в шкафу. Они не любят долго собираться, и не имеют настроения думать над чем-то красивым и стильным.



Знаки Зодиака, которые плохо одеваются / Фото Pexels

Рак

Этот знак Зодиака обожает комфорт, поэтому тренды обходят их внимание. Если им нравятся определенные штаны, футболка и обувь, то они будут носить их беспрестанно. Ракам очень трудно выйти за рамки и попробовать что-то новое.

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Лев

А вот Львы очень любят моду, поэтому пытаются повторить все изысканные образы на себе, но часто это выглядит довольно нелепо. У них нет чувства стиля, а слепое повторение играет с ними в злую шутку.