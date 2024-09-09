Зіпсують все свято: 5 весільних суконь, які давно вийшли з моди

Весільна сукня відіграє особливу роль для нареченої. В особливий день хочеться мати бездоганний вигляд та виглядати по-королівськи. Трендових весільних суконь є безліч, втім важливо серед всього потоку вбрань не помилитися й не обрати фасон, який вже давно неактуальний.

Традиційно наречена купує на своє весілля нову сукню, враховуючи сезон, трендовість та актуальність, пише Lady 24. Втім багато жінок після весілля не хочуть тримати плаття в шафі, щоб воно припадало пилюкою, тож здають його в комісійний магазин або продають на різноманітних сайтах.

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Часом ціна на весільну сукню може спокусити, однак тут варто розуміти, що старе плаття тому й коштує дешево, бо вже не є актуальним. Та навіть попри це, в магазинах все ще можна знайти нові сукні, які вже давно стали антитрендами. Про них розповідаємо далі в матеріалі.

Багатоярусний низ

Раніше в моді були плаття із заниженою талією та багатоярусним низом, однак будь-який стиліст вам скаже, що така сукня лише порушує пропорції тіла. Краще такі сукні не обирати, бо вони не допоможуть витягнути силует. Багатоярусна спідниця вже давно не в моді, тому такі сукні треба оминати.



Антитрендові весільні сукні 2024 / Фото Pinterest

Риб’ячий хвіст

Понад 10 років тому був шалений попит на весільні сукні у вигляді риб’ячого хвоста. Тоді від них шаленіли всі наречені, а кожен бренд не міг пройти повз, аби не створити своє унікальне плаття. У сучасному світі такі сукні є абсолютним антитрендом.



Весільні сукні, які вийшли з моди / Фото Pinterest

Об’ємна спідниця

Кожна наречена хоче мати в день свого весілля бездоганний вигляд та обрати для себе найпишнішу сукню. Не можна гучно заявляти, що весільні плаття з об’ємними спідницями вже неактуальні, річ у тому, що вони зараз не зовсім на часі, тож дівчата обирають для себе більш стримані плаття.



Антитрендові весільні сукні 2024 / Фото Pinterest

Рукави-ліхтарики

Мода на блузи чи сукні з ліхтариками минула вже давно. Це ж стосується і весільних суконь. Забудьте про плаття з об’ємними рукавами, бо вони лише спотворять образ та привернуть до себе занадто багато уваги.



Весільні сукні, які вийшли з моди / Фото Pinterest

Рукав ¾

Стилісти кажуть, що такі весільні плаття здатні зіпсувати образу, бо візуально зроблять руки товстими. Краще обрати довгі рукави або ж взагалі без них. У будь-якому весільному магазині ви знайдете величезний спектр таких суконь.



Антитрендові весільні сукні 2024 / Фото Pinterest

Що ж до трендових весільних суконь на 2024 рік, то у своїх нових колекціях бренди включають драпірування, бахрому, лелітки, банти, а також різноманітні довжини суконь, включаючи міні та традиційні довгі моделі.