Давно вийшли з моди: 3 сумки, які вже ніхто не носить

Аксесуари з роками позбуваються своєї популярності, тому варто з ними прощатися, коли вони втрачають позиції. Антитрендова сумка може зіпсувати образ так само як і будь-які старомодні речі.

У моду вриваються деякі ретро-фасони сумок чи вінтажні аксесуари, але це немає нічого спільного із застарілими моделями, які вже тривалий час перебувають поза світом моди, пише Lady 24.

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Жіноча сумка – це не лише засіб для зберігання гаманця, телефона та косметики. Це ще й стильний аксесуар, який доповнює та вдосконалює наші образи, тому важливо відмовитися від деяких фасонів, які вже ніхто майже не носить у 2024 році.

Сумка-бананка

Така сумка досить зручна, бо не обтяжує жодну з рук, втім бум на бананки вже давно минув. Зараз їх вкрай рідко хто купує з дівчат, та й навіть чоловіки вже відмовились від них. Якщо брати до уваги зручність та функціональність, то зараз на першому місці базові сумки-шопери, а бананки вже кілька років вважаються антитрендовими.



Антитрендові сумки осені / Фото Pinterest

Мініатюрна сумка

Раніше всі фанатіли від маленьких мікросумочок, моду на які запустив бренд Jacquemus. Маленька сумка й досі є їхньою культовою, однак зараз вона вже не популярна. Та й носити восени такі сумки доволі дивно, бо в парі з пальтом та черевиками вона виглядатиме непропорційно та дещо дивно.

Антитрендові сумки осені / Фото Pinterest

Сумка з масивними ланцюжками

Кілька років тому бренд Bottega Veneta запустив моду на сумки з масивними золотистими ланцюжками. Цей аксесуар мали всі модниці в різних кольорах та розмірах, однак у 2024 році ця сумка вважається застарілою, тому нею краще не доповнювати ніякі образи.

Антитрендові сумки осені / Фото Pinterest

Цього року робіть ставку на плетену шкіру, сумку у формі півмісяця та об’ємні сумки із замші, в які можна помістити багато речей – від ноутбука до книжок. Саме ці 3 варіанти сумок найчастіше зустрічаються в образах модних дівчат.