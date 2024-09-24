3 старомодні зачіски, які вже ніхто не носить: одразу додають зайвого віку

Створюючи образ ми звертаємо увагу на актуальні та трендові речі, доповнюючи look прикрасами та аксесуарами. Дуже важливо не забувати про зачіску, яка теж впливає на загальний вигляд, тому треба назавжди позбутися від кількох застарілих варіантів.

Інколи кожна з нас може припуститися помилки, зробивши зачіску, яка вже тривалий час вважається застарілою, пише Lady 24. Старомодні зачіски здатні візуально додавати віку, а ще покажуть всім, що ви застрягнули в минулому. Саме тому радимо більше не повторювати трьох варіантів зачісок, які зіпсують будь-який ваш образ.

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Гофроване волосся

Такий варіант зачіски автоматично несе негативний ефект, бо повертає нас в далекий 2010 рік. У сучасному житті вже всі відмовилися від гофрування волосся. Девайс сильно спалює та псує волосся, а така зачіска додає неприродного об’єму. Зараз у моді натуральність та легкість.



Застарілі зачіски, які давно вийшли з моди / Фото Pinterest

Об’ємні косички

Колись у моді були об’ємні косички, пасма яких навіть витягали назовні, щоб зачіска була стильною та модною. Однак зараз вже такі коси ніхто не плете, тому вам треба про них забути й більше не повторювати. Якщо хочете доповнити образ косичкою, то заплетіть класичну косу з використанням мінімалістичної гумки.



Застарілі зачіски, які давно вийшли з моди / Фото Pinterest

Пучок з грецької гумки

Понад 10 років тому всі фанатіли від гумки, на яку зачісували волосся ззаду. Така зачіска створювала образ грецької богині, однак зараз це вже зовсім неактуально, а такий пучок здатен зіпсувати будь-який наймодніший образ.



Застарілі зачіски, які давно вийшли з моди / Фото Pinterest

Жіноче волосся – головна ознака краси, однак все можна дуже швидко зіпсувати, якщо зробити зачіску чи стрижку, яка вже давно вийшла з моди. Саме тому радимо звертати увагу на антитрендові позиції та не застосовувати їх у сімейному житті.