Давно вийшли з моди: антитрендові джинси, які соромно носити

Модні факапи можуть ставатися з усіма. Часом це буває через необережність, часом – через незнання трендів. Щоб уникнути образів з джинсами, які вже давно ніхто не носить, радимо дізнатися про основні антитрендові позиції.

Джинси є улюбленою річчю багатьох дівчат, однак деякі фасони з часом все одно втрачають популярність, тому від них треба позбуватися, пише 24 Канал.

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Щоб залишатися в тренді, треба віддавати перевагу простим та добре скроєним моделям джинсів, які забезпечать комфорт й підкреслять природні лінії тіла.

Джинси на низькій посадці

Кілька сезонів тому відомі бренди презентували на подіумах джинси на низькій посадці, але мода на них так і не закріпилася на модній арені. Відомі трендсеттерки здійснили кілька виходів у таких джинсах, а потім все одно перейшли на високу посадку, тому від таких варіантів варто відмовитися.



Антитрендові джинси 2025 року / Фото Pinterest

Джинси з великими рваностями

Невеличкі розрізи на джинсах досі актуальні, однак тут треба слідкувати за тим, щоб вони не виглядали занадто великими. Краще обирати джинси з хаотичними розрізами, а джинси з рваностями на колінах одягати не треба.



Антитрендові джинси 2025 року / Фото Pinterest

Джинси з декоруванням

Вкрай рідко можна помітити дівчат на вулицях з декоруванням на джинсах. Усілякі стрази, блискітки, бізер та інші пришиті деталі виглядають на денімі не зовсім актуально, тому про такий варіант треба забути й обрати для себе класичні, мінімалістичні вироби.



Антитрендові джинси 2025 року / Фото Pinterest

Джинси з вареного деніму

Ці джинси є справжнісіньким факапом, бо вже давно вийшли з моди. У них дуже несучасний вигляд, тож такі вироби вмить зіпсують образ. Відмовтеся від них у своєму гардеробі, щоб не мати старомодного вигляду.



Антитрендові джинси 2025 року / Фото Pinterest

Звертайте увагу на трендові сезонні джинси. У 2025 році джинсовий гардероб оновиться сміливими силуетами, об’ємними фасонами та нестандартними деталями. Більше про цікаві варіанти джинсів читайте в нашому матеріалі.