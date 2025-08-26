5 парфумів, які довго тримаються на шкірі – мають розкішний запах
- У добірці представлені аромати з літньої колекції, що містять такі ноти як бергамот, кокос, фрукти, квіти й цитрусові.
- Серед парфумів, які довго тримаються на шкірі, виділяють Chanel – Chance Eau Splendide, Yves Saint Laurent – Libre, Juliette Has a Gun – Miami Shake, Jo Malone London – Beach Blossom та Maison Margiela – Never Ending Summer.
Жінки люблять довго пахнути, а для цього треба обрати не лише особливий запах, але саме той парфум, який довго триматиметься на шкірі. У добірці ви знайдете кілька ароматів з літньої колекції, які мають довгий шлейф.
Попри величезне різноманіття парфумів, більшість дівчат все одно найчастіше зупиняють свою увагу на ароматах, які нагадують літо, пише 24 Канал з посиланням на In Jounal. У представлених парфумах містяться такі традиційні літні ноти як бергамот, кокос, фрукти, квіти й цитрусові.
Які парфуми довго пахнуть?
Chanel – Chance Eau Splendide Eau De Parfum
Найновіший випуск парфумів наповнений квітково-фруктовим запахом. Спочатку відчувається запах соковитої малини й троянди, а тоді розкривається аромат кедра, мускусу, фіалки та ірису.
Аромати з літнім запахом та довгим шлейфом / Фото Pinterest
Yves Saint Laurent – Libre
Відомий аромат має цитрусовий характер. Парфум натхненний Середземномор’ям, тож в ньому присутні свіжі цитрусові ноти (зелений мандарин, квіти апельсина, бергамот), які переплітаються з лавандою.
Аромати з літнім запахом та довгим шлейфом / Фото Pinterest
Juliette Has a Gun – Miami Shake
Гурманський парфум складається з лісової суниці, квітки апельсина та ванілі. Фахівці кажуть, що запах сподобається навіть тим, хто не любить солодких гурманських ароматів.
Аромати з літнім запахом та довгим шлейфом / Фото Pinterest
Jo Malone London – Beach Blossom
Парфум бренду Jo Malone складається із ноток кокосової води, кедру, лайму, м’яти, бобів тонка, ванілі та ветиверу. Це найновіші парфуми від бренду Jo Malone. Кокос надає тропічного відтінку, а ваніль – кремового.
Аромати з літнім запахом та довгим шлейфом / Фото Pinterest
Maison Margiela – Never Ending Summer
Аромат має цитрусовий характер. У ньому присутня нота аперолю, гіркого апельсина та перцю. У серці парфуму присутній зелений чай, кардамон та мускатний горіх, а в базі – ветивер, кедр, ваніль та пачулі.
Аромати з літнім запахом та довгим шлейфом / Фото Pinterest
Часті питання
Чому більшість дівчат обирають аромати, які нагадують літо?
Більшість дівчат надають перевагу ароматам, що нагадують літо, оскільки вони містять традиційні літні ноти — бергамот, кокос, фрукти, квіти й цитрусові — які асоціюються з теплими і яскравими спогадами про цю пору року.
Які основні ноти використовуються в парфумах з літнім запахом?
Парфуми з літнім запахом зазвичай містять ноти бергамоту, кокосу, фруктів, квітів та цитрусових, що створюють свіжий і легкий аромат, характерний для літнього сезону.
Які парфуми мають тривалий аромат з літніми нотами?
До парфумів, які мають тривалий аромат з літніми нотами, належать такі бренди, як 'Chanel – Chance Eau Splendide Eau De Parfum', 'Yves Saint Laurent – Libre', 'Juliette Has a Gun – Miami Shake', 'Jo Malone London – Beach Blossom' та 'Maison Margiela – Never Ending Summer'. Вони поєднують квіткові, фруктові, цитрусові та інші приємні ноти, які нагадують літо.