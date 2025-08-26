Жінки люблять довго пахнути, а для цього треба обрати не лише особливий запах, але саме той парфум, який довго триматиметься на шкірі. У добірці ви знайдете кілька ароматів з літньої колекції, які мають довгий шлейф.

Попри величезне різноманіття парфумів, більшість дівчат все одно найчастіше зупиняють свою увагу на ароматах, які нагадують літо, пише 24 Канал з посиланням на In Jounal. У представлених парфумах містяться такі традиційні літні ноти як бергамот, кокос, фрукти, квіти й цитрусові.

Які парфуми довго пахнуть?

Chanel – Chance Eau Splendide Eau De Parfum

Найновіший випуск парфумів наповнений квітково-фруктовим запахом. Спочатку відчувається запах соковитої малини й троянди, а тоді розкривається аромат кедра, мускусу, фіалки та ірису.



Аромати з літнім запахом та довгим шлейфом / Фото Pinterest

Yves Saint Laurent – Libre

Відомий аромат має цитрусовий характер. Парфум натхненний Середземномор’ям, тож в ньому присутні свіжі цитрусові ноти (зелений мандарин, квіти апельсина, бергамот), які переплітаються з лавандою.



Аромати з літнім запахом та довгим шлейфом / Фото Pinterest

Juliette Has a Gun – Miami Shake

Гурманський парфум складається з лісової суниці, квітки апельсина та ванілі. Фахівці кажуть, що запах сподобається навіть тим, хто не любить солодких гурманських ароматів.



Аромати з літнім запахом та довгим шлейфом / Фото Pinterest

Jo Malone London – Beach Blossom

Парфум бренду Jo Malone складається із ноток кокосової води, кедру, лайму, м’яти, бобів тонка, ванілі та ветиверу. Це найновіші парфуми від бренду Jo Malone. Кокос надає тропічного відтінку, а ваніль – кремового.



Аромати з літнім запахом та довгим шлейфом / Фото Pinterest

Maison Margiela – Never Ending Summer

Аромат має цитрусовий характер. У ньому присутня нота аперолю, гіркого апельсина та перцю. У серці парфуму присутній зелений чай, кардамон та мускатний горіх, а в базі – ветивер, кедр, ваніль та пачулі.



Аромати з літнім запахом та довгим шлейфом / Фото Pinterest

