5 духов, которые долго держатся на коже – имеют роскошный запах
- В подборке представлены ароматы из летней коллекции, содержащие такие ноты как бергамот, кокос, фрукты, цветы и цитрусовые.
- Среди парфюмов, которые долго держатся на коже, выделяют Chanel – Chance Eau Splendide, Yves Saint Laurent – Libre, Juliette Has a Gun – Miami Shake, Jo Malone London – Beach Blossom и Maison Margiela – Never Ending Summer.
Женщины любят долго пахнуть, а для этого надо выбрать не только особый запах, но именно тот парфюм, который будет долго держаться на коже. В подборке вы найдете несколько ароматов из летней коллекции, которые имеют длинный шлейф.
Несмотря на огромное многообразие духов, большинство девушек все равно чаще всего останавливают свое внимание на ароматах, которые напоминают лето, пишет 24 Канал со ссылкой на In Jounal. В представленных духах содержатся такие традиционные летние ноты как бергамот, кокос, фрукты, цветы и цитрусовые.
Читайте также Проверьте свои полки: эти 4 популярных аромата морально устарели
Какие духи долго пахнут?
Chanel – Chance Eau Splendide Eau De Parfum
Самый новый выпуск духов наполнен цветочно-фруктовым запахом. Сначала чувствуется запах сочной малины и розы, а потом раскрывается аромат кедра, мускуса, фиалки и ириса.
Ароматы с летним запахом и длинным шлейфом / Фото Pinterest
Yves Saint Laurent – Libre
Известный аромат имеет цитрусовый характер. Парфюм вдохновлен Средиземноморьем, поэтому в нем присутствуют свежие цитрусовые ноты (зеленый мандарин, цветы апельсина, бергамот), которые переплетаются с лавандой.
Ароматы с летним запахом и длинным шлейфом / Фото Pinterest
Juliette Has a Gun – Miami Shake
Гурманский парфюм состоит из лесной земляники, цветка апельсина и ванили. Специалисты говорят, что запах понравится даже тем, кто не любит сладких гурманских ароматов.
Ароматы с летним запахом и длинным шлейфом / Фото Pinterest
Jo Malone London – Beach Blossom
Парфюм бренда Jo Malone состоит из ноток кокосовой воды, кедра, лайма, мяты, бобов тонка, ванили и ветивера. Это новейшие духи от бренда Jo Malone. Кокос придает тропического оттенка, а ваниль – кремового.
Ароматы с летним запахом и длинным шлейфом / Фото Pinterest
Maison Margiela – Never Ending Summer
Аромат имеет цитрусовый характер. В нем присутствует нота апероля, горького апельсина и перца. В сердце парфюма присутствует зеленый чай, кардамон и мускатный орех, а в базе – ветивер, кедр, ваниль и пачули.
Ароматы с летним запахом и длинным шлейфом / Фото Pinterest
К слову, ранее мы уже писали о 5 лучших парфюмов на осень.
Частые вопросы
Почему большинство девушек выбирают ароматы, которые напоминают лето?
Большинство девушек предпочитают ароматы, напоминающие лето, поскольку они содержат традиционные летние ноты - бергамот, кокос, фрукты, цветы и цитрусовые - которые ассоциируются с теплыми и яркими воспоминаниями об этом времени года.
Какие основные ноты используются в духах с летним запахом?
Духи с летним запахом обычно содержат ноты бергамота, кокоса, фруктов, цветов и цитрусовых, создающие свежий и легкий аромат, характерный для летнего сезона.
Какие духи имеют длительный аромат с летними нотами?
К парфюмам, которые имеют длительный аромат с летними нотами, относятся такие бренды, как 'Chanel – Chance Eau Splendide Eau De Parfum', 'Yves Saint Laurent – Libre', 'Juliette Has a Gun – Miami Shake', 'Jo Malone London – Beach Blossom' и 'Maison Margiela – Never Ending Summer'. Они сочетают цветочные, фруктовые, цитрусовые и другие приятные ноты, которые напоминают лето.