Женщины любят долго пахнуть, а для этого надо выбрать не только особый запах, но именно тот парфюм, который будет долго держаться на коже. В подборке вы найдете несколько ароматов из летней коллекции, которые имеют длинный шлейф.

Несмотря на огромное многообразие духов, большинство девушек все равно чаще всего останавливают свое внимание на ароматах, которые напоминают лето, пишет 24 Канал со ссылкой на In Jounal. В представленных духах содержатся такие традиционные летние ноты как бергамот, кокос, фрукты, цветы и цитрусовые.

Какие духи долго пахнут?

Chanel – Chance Eau Splendide Eau De Parfum

Самый новый выпуск духов наполнен цветочно-фруктовым запахом. Сначала чувствуется запах сочной малины и розы, а потом раскрывается аромат кедра, мускуса, фиалки и ириса.



Ароматы с летним запахом и длинным шлейфом / Фото Pinterest

Yves Saint Laurent – Libre

Известный аромат имеет цитрусовый характер. Парфюм вдохновлен Средиземноморьем, поэтому в нем присутствуют свежие цитрусовые ноты (зеленый мандарин, цветы апельсина, бергамот), которые переплетаются с лавандой.



Ароматы с летним запахом и длинным шлейфом / Фото Pinterest

Juliette Has a Gun – Miami Shake

Гурманский парфюм состоит из лесной земляники, цветка апельсина и ванили. Специалисты говорят, что запах понравится даже тем, кто не любит сладких гурманских ароматов.



Ароматы с летним запахом и длинным шлейфом / Фото Pinterest

Jo Malone London – Beach Blossom

Парфюм бренда Jo Malone состоит из ноток кокосовой воды, кедра, лайма, мяты, бобов тонка, ванили и ветивера. Это новейшие духи от бренда Jo Malone. Кокос придает тропического оттенка, а ваниль – кремового.



Ароматы с летним запахом и длинным шлейфом / Фото Pinterest

Maison Margiela – Never Ending Summer

Аромат имеет цитрусовый характер. В нем присутствует нота апероля, горького апельсина и перца. В сердце парфюма присутствует зеленый чай, кардамон и мускатный орех, а в базе – ветивер, кедр, ваниль и пачули.



Ароматы с летним запахом и длинным шлейфом / Фото Pinterest

