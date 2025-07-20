Парфуми, які зберуть десятки компліментів: 5 ароматів, з якими треба познайомитися
- Рекомендовано 5 ароматів парфумів із стійким шлейфом: PINK MOLéCULE 090.09, Exit The King, Emporio Armani Stronger With You Absolutely, Tubereuse Nue, Chloe Eau de Parfum.
- Кожен з ароматів має унікальні ноти та композицію, яка зачаровує і збирає компліменти.
Часто неймовірний запах парфумів ми відчуваємо у потоці людей. Шлейф деяких ароматів здатен неймовірно вразити. Щоб додати до своєї колекції парфуми зі стійким ароматом, рекомендуємо переглянути кілька найпопулярніших з них.
Деякі парфуми заполонили увагу багатьох жінок, тому радимо звернути на них увагу, пише 24 Канал з посиланням на Ukr. Media. У вас є чудова можливість ознайомитися з найкращими ароматами, композиція яких зачарує з перших нот.
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Які парфуми мають найкращий шлейф?
PINK MOLéCULE 090.09 від ZARKOPERFUME
Тон аромату надає келих шампанського, а далі відчувається приємна фруктовість завдяки соковитим абрикосам. Кислинку врівноважує чорна бузина та орхідея, а базу складають збиті вершки з акордами червоного дерева. Цей аромат збирає безліч компліментів.
Парфуми зі шлейфом / Фото Pinterest
Exit The King від Etat Libre d'Orange
Парфум стартує із запаху густої мильної піни з мускусним підтоном та перцевим обрамленням. Серце наповнює букет троянд та конвалії. База складається з моху, землистих акцентів пачулі та амброксану.
Парфуми зі шлейфом / Фото Pinterest
Emporio Armani Stronger With You Absolutely
Аромат має приємну солодкуватість. Попри чоловічу приналежність, парфум жінки також приміряють й на себе. Стартує аромат з міцного рому та свіжих цитрусових відтінків бергамоту. У серці відчувається розкішна лаванда й гіркота давана. База оповита теплими нотами каштана, пачулями та мадагаскарською ваніллю.
Парфуми зі шлейфом / Фото Pinterest
Tubereuse Nue від Tom Ford
Парфум оповитий сичуанським перцем, жасмином, туберозою та відтінком какао. У базі присутній уд й боби тонка.
Парфуми зі шлейфом / Фото Pinterest
Chloe Eau de Parfum від Chloé
Аромат стартує із запаху півоній, фрезії та нот лічі. Серце парфуму розкривається трояндами, конвалією та магноліями, а в базі відчувається вірджинський кедр та бурштинова амбра.
Парфуми зі шлейфом / Фото Pinterest
До слова, є кілька літніх парфумів, які мають неймовірний аромат, що закохає в себе з перших хвилин. Які парфуми на літо є найкращими – читайте в нашому матеріалі.