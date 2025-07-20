Некоторые духи заполонили внимание многих женщин, поэтому советуем обратить на них внимание, пишет 24 Канал со ссылкой на Ukr. Media. У вас есть прекрасная возможность ознакомиться с лучшими ароматами, композиция которых очарует с первых нот.

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Какие духи имеют лучший шлейф?

PINK MOLéCULE 090.09 от ZARKOPERFUME

Тон аромату придает бокал шампанского, а дальше чувствуется приятная фруктовость благодаря сочным абрикосам. Кислинку уравновешивает черная бузина и орхидея, а базу составляют взбитые сливки с аккордами красного дерева. Этот аромат собирает множество комплиментов.



Духи со шлейфом / Фото Pinterest

Exit The King от Etat Libre d'Orange

Парфюм стартует с запаха густой мыльной пены с мускусным подтоном и перечным обрамлением. Сердце наполняет букет роз и ландыша. База состоит из мха, землистых акцентов пачули и амброксана.



Духи со шлейфом / Фото Pinterest

Emporio Armani Stronger With You Absolutely

Аромат имеет приятную сладость. Несмотря на мужскую принадлежность, парфюм женщины также примеряют и на себя. Стартует аромат с крепкого рома и свежих цитрусовых оттенков бергамота. В сердце ощущается роскошная лаванда и горечь давана. База окутана теплыми нотами каштана, пачулями и мадагаскарской ванилью.



Духи со шлейфом / Фото Pinterest

Tubereuse Nue от Tom Ford

Парфюм окутан сычуаньским перцем, жасмином, туберозой и оттенком какао. В базе присутствует уд и бобы тонка.



Духи со шлейфом / Фото Pinterest

Chloe Eau de Parfum от Chloé

Аромат стартует с запаха пионов, фрезии и нот личи. Сердце парфюма раскрывается розами, ландышем и магнолиями, а в базе чувствуется вирджинский кедр и янтарная амбра.



Духи со шлейфом / Фото Pinterest

К слову, есть несколько летних духов, которые имеют невероятный аромат, что влюбит в себя с первых минут. Какие духи на лето являются лучшими – читайте в нашем материале.