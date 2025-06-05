Прекрасні парфуми, які пахнуть свіжими цитрусовими: їхні аромати вражають

Якщо ви шукаєте ідеальний парфум на літню пору, то радимо звернути увагу на цитрусові аромати, які чудово пасують до теплих днів. Освіжаючі парфуми набирають популярності влітку, тож розповімо далі про кілька цікавих ароматів з цитрусовими нотками.

Цитрусові парфуми здатні перенести нас у відпустку в сонячну країну, дерева яких пахнуть апельсинами та лимонами, пише 24 Канал з посиланням на In Journal. Саме це їх робить ідеальним вибором для найспекотнішої пори року.

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Giorgio Armani – Acqua di Gioia Туалетна вода

Освіжаючий парфум оповитий нотами півонії, квітами жасмину, коричневим цукром та рожевим перцем. Аромат натхненний Амальфітанським узбережжям, а ноти м’яти й лимона надають запаху особливого шарму.



Аромати, які пахнуть цитрусовими / Фото In Journal

Jo Malone London – Lime Basil & Mandarin Cologne

Цей парфум підходить чоловікам та жінкам. У верхніх нотах міститься лайм, мандарин та бергамот. Серце композиції оповите базиліком, чебрецем, ірисом та бузком, а базу складають пачулі та ветивер.



Цитрусові парфуми на літо / Фото In Journal

Marc Jacobs – Daisy Eau So Fresh

Аромат ідеально підходить для літніх днів. Квітково-фруктова композиція підійде для тих жінок, які люблять поєднання цих запахів. Особливого шарму парфуму надає мускус та грейпфрут.



Аромати, які пахнуть цитрусовими / Фото In Journal

Guerlain – Aqua Allegoria Limon Verde

Цей аромат теж підходить чоловікам та жінкам. Запах натхненний бразильським коктейлем Кайпіріха, який складається з цукрової вати, цукру та лайма. Парфум містить запах лайма, інжиру, білого бузку та жасмину.



Цитрусові парфуми на літо / Фото In Journal

Tom Ford – Soleil Brulant

Парфум поєднує в собі цитрусові з квітами апельсина й чорного меду, а родзинки аромату надає амбра та пряні спеції. Аромат підходить для будь-якої пори дня та року.



Аромати, які пахнуть цитрусовими / Фото In Journal

Для тих, хто хоче додати до своєї колекції солодкі аромати, то радимо звернути увагу на 5 парфумів, які пахнуть десертами.