Небанальні жіночі аромати, які мають неймовірний запах

Парфумерні гурмани не встоять перед неймовірними запахами, які вже полюбили тисячі дівчат. Часом на пошук ідеального парфуму йде не один день, та для того, щоб вам було легше визначитися, пропонуємо переглянути добірку небанальних запахів, які сподобаються багатьом.

Аромат здатен викликати величезне різномаїття відчуттів, привертати увагу й створювати позитивні асоціації з людиною, пише 24 Канал з посиланням на тікток-сторінку "Тестера. Парфуми".

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У представленій добірці ви знайдете найкращі аромати для жінок – деякі з них є новими, деякі класичні, але кожен з них справляє безумовне враження.

De Marly Oriana

Цей витончений аромат поєднує в собі ніжну солодкість маршмелоу та малини з вершковим мускусом й цитрусовою свіжістю.

Чарівні парфуми для жінок / Фото Fragrantica

DIOR Forever&Ever

Ніжний романтичний аромат має свіжі ноти фрезії, жасмину й дикої троянди, які переплітаються з м’яким мускусом й ванільною витонченістю.



Розкішні парфуми для жінок / Фото Fragrantica

Tiffany Rode Gold

Цей витончений сучасний аромат оповитий чорною смородиною, яка чудово поєднується з ніжним трояндовим бутоном й має теплий мускусно-амбровий шлейф.



Чарівні парфуми для жінок / Фото Fragrantica

Zadih This Is Her

Аромат поєднує в собі солодку ваніль, кашемірове дерево й пряний рожевий перець з кремовим шлейфом каштана.



Ефектні парфуми для жінок / Фото Fragrantica

Tresor Midnight Rose

Цей спокусливий та теплий парфум має яскраві ноти малини й троянди, які переплітаються з ванільно-мускусним шлейфом й легкою дерев’яною пряністю.



Чарівні парфуми для жінок / Фото Fragrantica

Black Opium Green

Парфум наповнений нотами зелені мандарини й груші з кавово-ванільним шлейфом та легкою трав’янистою свіжістю.



Неймовірні парфуми для жінок / Фото Fragrantica

Escada Miami Blossom

Аромат поєднує в собі соковитий ананас, цитрусову свіжість та ніжний квітковий букет з теплим мускусним шлейфом.



Чарівні парфуми для жінок / Фото Fragrantica

Парфуми вже давно стали частиною образу та стилю, тому жінки люблять велике різноманіття ароматів, яке обирають під настрій, пору року чи якусь подію.