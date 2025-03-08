Для тих хто хоче підібрати для себе особливий запах, радимо звернути увагу на трендові варіанти, які зараз найчастіше обирають для себе дівчата, пише 24 Канал.
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Black Opium Over Red, Yves Saint Laurent
Нова версія класичного запаху в центрі композиції має насичену й соковиту стиглу вишню, яка дуже гарно працює в парі із зеленим мандарином. Такий дует освіжає, тонізує й дозволяє повністю зануритися в літо.
Чудові аромати для жінок / Фото Fragrantica
Suite 302 eau de parfum, Victoria Beckham Beauty
Цей парфум підійде для тих, хто любить чуттєві аромати. Запах оповитий нотами чорної вишні та червоного перцю, у середніх нотах є фіалка й троянда, а базові ноти наповнені чорною шкірою й тютюном. Парфум змінюється від солодкого до м’якого й чудово передає дух романтики.
Бездоганні аромати для жінок / Фото Fragrantica
Pomegranate Noir, Jo Malone
Цей теплий та вишуканий деревний парфум має нотку солодкої пряності, який здатен залишатися на шкірі годинами й тішити своїм ароматом впродовж всього дня.
Чудові аромати для жінок / Фото Fragrantica
Byredo Inflorescence Eau de Parfum
Цей парфум оповитий справжнім букетом квітів, у якому міститься свіжий жасмин, а в основі вже легші ноти – пелюстки троянд й рожева фрезія. Аромат був створений наче на початок весни, коли всі хочуть пахнути свіжими й ароматними квітами.
Ефектні аромати для жінок / Фото Fragrantica
Libre від Yves Saint Laurent
Аромат наповнений нотами лаванди, ваніллю, амброю й квітами апельсина. Запах є доволі сексуальним, квітковим та свіжим й здатен не лише заінтригувати, але й закохати в себе.
Чудові аромати для жінок / Фото Fragrantica
Квіткові парфуми завжди наповнені елегантною ноткою, а свіжі цитрусові аромати надають енергії й відчуття чистоти, тому обирайте те, що вам найбільше до вподоби.