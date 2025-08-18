Якими є найвигідніші кольори лаку для жінок після 50, розповідає 24 Канал із посиланням на Catalan News.
Дивіться також Набридло чекати: ТОП-7 способів швидко висушити лак на нігтях
Які кольори лаку обрати жінкам після 50 років?
Mocha mousse: колір року, який підходить усім
Відтінок кави з молоком – тренд 2025 року / Фото @nailscatchyideas
Mocha mousse, оголошений Pantone кольором 2025, ідеально виглядає на зрілих руках. Цей теплий, елегантний відтінок діє як кашеміровий светр для нігтів – розкішно і комфортно. "Він пом'якшує вигляд рук, зберігаючи елегантність", – зазначає знаменитий манікюрний експерт Еліза Торнтон.
Свіжі зелені відтінки для літнього оновлення
Цього літа тренд – м'ятний та шавлієвий відтінки, що додають енергії пальцям. Зелені відтінки створюють свіжий, життєрадісний вигляд і прекрасно поєднуються із зрілою шкірою.
М'ятний колір пасує для зрілої шкіри / Фото @thehotblend
Тренд "молочних нігтів"
Молочний манікюр охоплює прозорі лаки в ніжно-рожевих, теплих бежевих чи шоколадних відтінках. Ці прозорі відтінки створюють ілюзію довших і стрункіших пальців.
Молочний колір роблять пальці стрункішими на вигляд / Фото з відкритих джерел
Складні металеві відтінки, що освітлюють руки
2025 рік пропонує елегантні, стримані метали:
- Шампань-золото – додає тепла всім тонам шкіри;
- Рожеве золото – створює молодий блиск;
- Світле срібло – елегантно підсвічує оливкову та темнішу шкіру;
"Металеві відтінки відбивають світло, мінімізуючи видимість вен і пігментних плям", – пояснює дерматолог Емілі Роджерс.
Колір "рожеве золото" чудово личить жінкам після 50 років / Фото з відкритих джерел
Класичне бордо з сучасним акцентом
Насичені бордові відтінки залишаються класикою для зрілих жінок, а нові версії 2025 року мають легкий перелив, який додає об'єму та блиску.
Бордо залишається у моді у 2025 році / Фото @saruhnails
Неочікувані неонові акценти
Деякі стримані неонові відтінки мають чудовий вигляд на руках після 50.
"Приглушений лайм або корал створюють гарний контраст зі зрілою шкірою", – пояснює манікюрниця, що працює зі зірками Голлівуду.
Лаймовий колір створює гарний контраст зі зрілою шкірою / Фото з відкритих джерел