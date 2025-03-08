Для тех кто хочет подобрать для себя особенный запах, советуем обратить внимание на трендовые варианты, которые сейчас чаще всего выбирают для себя девушки, пишет 24 Канал.

Читайте также Лучшие духи на весну: ароматы, в которые можно влюбиться

Black Opium Over Red, Yves Saint Laurent

Новая версия классического запаха в центре композиции имеет насыщенную и сочную спелую вишню, которая очень хорошо работает в паре с зеленым мандарином. Такой дуэт освежает, тонизирует и позволяет полностью окунуться в лето.



Замечательные ароматы для женщин / Фото Fragrantica

Suite 302 eau de parfum, Victoria Beckham Beauty

Этот парфюм подойдет для тех, кто любит чувственные ароматы. Запах окутан нотами черной вишни и красного перца, в средних нотах есть фиалка и роза, а базовые ноты наполнены черной кожей и табаком. Парфюм меняется от сладкого к мягкому и прекрасно передает дух романтики.



Безупречные ароматы для женщин / Фото Fragrantica

Pomegranate Noir, Jo Malone

Этот теплый и изысканный древесный парфюм имеет нотку сладкой пряности, который способен оставаться на коже часами и радовать своим ароматом в течение всего дня.



Замечательные ароматы для женщин / Фото Fragrantica

Byredo Inflorescence Eau de Parfum

Этот парфюм окутан настоящим букетом цветов, в котором содержится свежий жасмин, а в основе уже легкие ноты – лепестки роз и розовая фрезия. Аромат был создан как будто на начало весны, когда все хотят пахнуть свежими и ароматными цветами.



Эффектные ароматы для женщин / Фото Fragrantica

Libre от Yves Saint Laurent

Аромат наполнен нотами лаванды, ванилью, амброй и цветами апельсина. Запах довольно сексуальный, цветочным и свежим и способен не только заинтриговать, но и влюбить в себя.



Замечательные ароматы для женщин / Фото Fragrantica

Цветочные духи всегда наполнены элегантной ноткой, а свежие цитрусовые ароматы придают энергии и ощущение чистоты, поэтому выбирайте то, что вам больше всего нравится.