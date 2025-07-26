Парфуми багатих жінок: 3 аромати з кілометровим шлейфом

Є кілька парфумів, які створюють неймовірну ольфакторну ауру навколо своєї власниці. Їхні аромати не лише зачаровують, але й мають кілометровий шлейф, тож зможуть закохати в себе безліч людей.

Стійкість та шлейф мають важличе значення у виборі парфуму, пише 24 Канал з посиланням на Ukr. Media. Чим довше тримається аромат, тим кращими вважаються парфуми.

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Окрім того, це дає чудову можливість пахнути улюбленим запахом увесь день. У добірці підібрані парфуми, які мають чудову стійкість та відмінну дифузність.

Які парфуми мають довгий шлейф?

Porpora Tiziana Terenzi

Аромат має доволі сильний запах. Цей один з найпопулярніших парфумів зі східної парфумерії. Композиція складається з нот томної троянди, смолисто-димного ладану та бальзамічного пачулі. Аромат є глибоким з квітково-фруктовою солодкістю.



Парфуми з неймовірним ароматом / Фото Pinterest

Guidance Amouage

Парфум є досить стійким, а шлейф тягнеться неймовірно довго. Аромат є насиченим, з солодко-пряним тоном, яку обрамляє фруктова свіжість стиглої груші. Ніжність парфуму надає вершково-ванільний, абрикосово-лікерний, квітковий запах з мінерально-деревними відтінками.



Парфуми з неймовірним ароматом / Фото Pinterest

Delina Exclusif Parfums de Marly

Східний аромат має ванільно-фруктовий запах. Солодкість медової груші переплітається з кремово-пудровою трояндою, тропічним лічі, амброю, ваніллю та деревно-мускатними нотами.



Парфуми з неймовірним ароматом / Фото Pinterest

До слова, є кілька літніх парфумів, які мають неймовірний аромат, що закохає в себе з перших хвилин. Які парфуми на літо є найкращими – читайте в нашому матеріалі.