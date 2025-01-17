5 ароматів, які підкреслюють статусність: їх хочуть всі жінки
- Стаття описує п'ять парфумів, що підкреслюють жіночу елегантність і статусність: Maison Margiela – By the Fireplace, Lancome – Idole Nectar, Viktor & Rolf – Flowerbomb, Gucci – Guilty Absolute Pour Femme, Jo Malone – Myrrh & Tonka.
- Ці аромати характеризуються стійкістю, асоціюються з розкішшю та багатим життям і мають унікальні поєднання нот, які подобаються багатьом жінкам.
Багато жінок люблять парфуми, які довго тримаються на тілі й тягнуться шлейфом впродовж тривалого часу. У більшості випадків такі аромати є дорогими і їх називають статусними. Що це за парфуми – спробуємо дізнатися разом.
Є кілька ароматів, які підкреслюють жіночу елегантність, харизму та статусність, пише 24 Канал. Такі парфуми одразу викликають асоціацію розкоші та багатого життя, а ще вони є досить стійкими, тому їх дуже люблять майже всі жінки.
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Maison Margiela – By the Fireplace
Ці парфуми найкраще підходять для зимового періоду, оскільки викликають спогади про зимовий ранок, затишний камін та свята. Він наповнений солодким деревно-амбровим ароматом з димними та солодкими нотами.
Вишукані аромати, які підкреслюють статусність / Фото Pinterest
Lancome – Idole Nectar
Парфуми наповнені цитрусовими акордами в поєднанні з карамельними нотами. Вони відносно нові, випущені у 2022 році. Верхні ноти складаються з різних видів троянд, серце ноти розкривається карамеллю та попкорном, а базову ноту завершує ваніль.
Вишукані аромати, які підкреслюють статусність / Фото Pinterest
Viktor & Rolf – Flowerbomb
Солодкий та яскравий аромат з відтінками ванілі та пачулі зберігає за собою статусність. Верхні ноти оповиті бергамотом, ноти серця відкриваються орхідеєю, жасмином, трояндою та квіткою африканського апельсина, а базові ноти наповнені пачулею, мускусом та ваніллю.
Вишукані аромати, які підкреслюють статусність / Фото Pinterest
Gucci – Guilty Absolute Pour Femme
Склад аромат є насиченим й теплим із запахом ягід, пачулі та амбри. Його унікальність полягає в тому, що він залишатиметься на шкірі від ранку й до вечора. Початок оповитий цитрусовим бергамотом, соковитою ожиною та рожевим перцем. Далі відкривається запах болгарської троянди, кипарису та пряної амбри.
Вишукані аромати, які підкреслюють статусність / Фото Pinterest
Jo Malone – Myrrh & Tonka
Парфум належить до східних ароматів. Випущений ще у 2016 році досі зберігає актуальність. Верхні ноти складаються з лаванди та мірри, а завершує аромат ваніль та мигдаль.
Вишукані аромати, які підкреслюють статусність / Фото Pinterest