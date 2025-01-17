5 ароматів, які підкреслюють статусність: їх хочуть всі жінки

Багато жінок люблять парфуми, які довго тримаються на тілі й тягнуться шлейфом впродовж тривалого часу. У більшості випадків такі аромати є дорогими і їх називають статусними. Що це за парфуми – спробуємо дізнатися разом.

Є кілька ароматів, які підкреслюють жіночу елегантність, харизму та статусність, пише 24 Канал. Такі парфуми одразу викликають асоціацію розкоші та багатого життя, а ще вони є досить стійкими, тому їх дуже люблять майже всі жінки.

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Maison Margiela – By the Fireplace

Ці парфуми найкраще підходять для зимового періоду, оскільки викликають спогади про зимовий ранок, затишний камін та свята. Він наповнений солодким деревно-амбровим ароматом з димними та солодкими нотами.



Вишукані аромати, які підкреслюють статусність / Фото Pinterest

Lancome – Idole Nectar

Парфуми наповнені цитрусовими акордами в поєднанні з карамельними нотами. Вони відносно нові, випущені у 2022 році. Верхні ноти складаються з різних видів троянд, серце ноти розкривається карамеллю та попкорном, а базову ноту завершує ваніль.



Вишукані аромати, які підкреслюють статусність / Фото Pinterest

Viktor & Rolf – Flowerbomb

Солодкий та яскравий аромат з відтінками ванілі та пачулі зберігає за собою статусність. Верхні ноти оповиті бергамотом, ноти серця відкриваються орхідеєю, жасмином, трояндою та квіткою африканського апельсина, а базові ноти наповнені пачулею, мускусом та ваніллю.



Вишукані аромати, які підкреслюють статусність / Фото Pinterest

Gucci – Guilty Absolute Pour Femme

Склад аромат є насиченим й теплим із запахом ягід, пачулі та амбри. Його унікальність полягає в тому, що він залишатиметься на шкірі від ранку й до вечора. Початок оповитий цитрусовим бергамотом, соковитою ожиною та рожевим перцем. Далі відкривається запах болгарської троянди, кипарису та пряної амбри.



Вишукані аромати, які підкреслюють статусність / Фото Pinterest

Jo Malone – Myrrh & Tonka

Парфум належить до східних ароматів. Випущений ще у 2016 році досі зберігає актуальність. Верхні ноти складаються з лаванди та мірри, а завершує аромат ваніль та мигдаль.



Вишукані аромати, які підкреслюють статусність / Фото Pinterest