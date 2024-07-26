Нову функцію запровадила лоукост-авіакомпанія IndiGo. Перевізник вже вніс зміни до своєї політики, щоб зробити подорожі жінок комфортнішими та безпечними.

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Жінки зможуть обрати, чи будуть сидіти у літаку поруч з чоловіками

Бюджетна авіакомпанія Індії IndiGo стала першою у світі, яка дозволила жінкам не сидіти поряд із чоловіками у літаку. Тепер мандрівниці зможуть обрати, представник якої статі буде сидіти поруч під час рейсу. Наприклад, якщо жінка хоче сидіти поруч з іншою жінкою, то під час бронювання квитка вона бачитиме на схемі розміщення пасажирів, де будуть сидіти жінки. Такі місця будуть підсвічуватися рожевим кольором.

Водночас для чоловіків ця функція буде недоступною. Пасажири чоловічої статі не будуть знати, хто сидітиме поруч, а тому – не зможуть навмисно обрати місця в колі жінок.

IndiGo з гордістю оголошує про впровадження нової функції, мета якої – зробити подорож комфортнішою для наших пасажирок. Це було введено в основу дослідження ринку і зараз перебуває в пілотному режимі відповідно до нашого ідеалу #GirlPower. Ця функція забезпечує видимість місць, заброньованих жінками лише під час онлайн-реєстрації. Вона спеціально розроблена для PNR з жінками – як самотужки, так і в межах сімейних бронювань. Ми прагнемо надати всім нашим пасажирам безпрецедентні враження від подорожей, і ця нова функція – лише один із багатьох кроків, які ми робимо для досягнення цієї мети,

– наголосили в компанії.

Там також додали, що нерідко жінки хвилюються за свою безпеку, коли сидять поруч з чоловіками. Саме тому нова функція повинна зробити подорожі комфортнішими.

Водночас незрозуміло, як ця політика поширюватися, до прикладу, на небінарних клієнтів, які не ідентифікують себе як чоловіки чи жінки. Такі особи можуть також бути вразливими через погрози насильства чи залякування.

Відповідна політика поки що працюватиме на експериментальній основі. Якщо такий варіант бронювання квитків дозволить зробити подорожі жінок комфортнішими, то перевізник планує ввести це на постійну основу.

Довідка. У 2022 році компанія Wizz Air провела дослідження й з'ясувала, що понад 50% жінок хвилюються щодо своєї безпеки під час самостійних подорожей.