Новую функцию ввела лоукост-авиакомпания IndiGo. Перевозчик уже внес изменения в свою политику, чтобы сделать путешествия женщин более комфортными и безопасными.

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Женщины смогут выбрать, будут ли сидеть в самолете рядом с мужчинами

Бюджетная авиакомпания Индии IndiGo стала первой в мире, которая позволила женщинам не сидеть рядом с мужчинами в самолете. Теперь путешественницы смогут выбрать, представитель какого пола будет сидеть рядом во время рейса. Например, если женщина хочет сидеть рядом с другой женщиной, то при бронировании билета она будет видеть на схеме размещения пассажиров, где будут сидеть женщины. Такие места будут подсвечиваться розовым цветом.

В то же время для мужчин эта функция будет недоступна. Пассажиры мужского пола не будут знать, кто будет сидеть рядом, а потому – не смогут намеренно выбрать места в кругу женщин.

IndiGo с гордостью объявляет о внедрении новой функции, цель которой – сделать путешествие более комфортным для наших пассажирок. Это было введено в основу исследования рынка и сейчас находится в пилотном режиме в соответствии с нашим идеалом #GirlPower. Эта функция обеспечивает видимость мест, забронированных женщинами только во время онлайн-регистрации. Она специально разработана для PNR с женщинами – как самостоятельно, так и в пределах семейных бронирований. Мы стремимся предоставить всем нашим пассажирам беспрецедентные впечатления от путешествий, и эта новая функция – лишь один из многих шагов, которые мы делаем для достижения этой цели,

– отметили в компании.

Там также добавили, что нередко женщины волнуются за свою безопасность, когда сидят рядом с мужчинами. Именно поэтому новая функция должна сделать путешествия более комфортными.

В то же время непонятно, как эта политика распространяться, к примеру, на небинарных клиентов, которые не идентифицируют себя как мужчины или женщины. Такие лица могут также быть уязвимыми из-за угроз насилия или запугивания.

Соответствующая политика пока будет работать на экспериментальной основе. Если такой вариант бронирования билетов позволит сделать путешествия женщин комфортными, то перевозчик планирует ввести это на постоянную основу.

Справка. В 2022 году компания Wizz Air провела исследование и выяснила, что более 50% женщин волнуются о своей безопасности во время самостоятельных путешествий.