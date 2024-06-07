Так, 34-річна Ребека Шеррок з Австралії має надзвичайно розвинену автобіографічну пам'ять (H-SAM). Такий неврологічний стан фахівці називають гіпермнезією. Під час нього люди пам'ятають більшу частину свого життя у найдрібніших деталях.

Жінка з феноменальною пам'яттю

Ребекка Шеррок – одна з 62 людей на планеті, яка має феноменальну пам'ять. Жінка в деталях пам'ятає близько 95% свого життя протягом 34 років.

Так, перші спогади Ребекки сягають періоду, коли вона була ще в утробі матері. А чіткі спогади з'явилися на 12-й день після народження. Відтоді жінка нічого не забуває.

Мій найперший спогад ще з тих часів, коли я була ембріоном в утробі матері. Пам'ятаю, як моя голова була в ногах. На цей момент можу згадати 95% всього, що сталося зі мною в житті,
– поділилася жінка.

Ребекка розповіла, що така феноменальна пам'ять – справжнє випробування. Оскільки жінка не може забути непотрібні речі чи моменти, її мозок зберігає усе "сміття". Через це австралійка постійно проходить терапію.

Ребекка Шеррок, котра має феноменальну пам'ять
Ребекка Шеррок, котра має феноменальну пам'ять / Фото SWNS

Рідкісний діагноз H-SAM Ребецці поставили 23 січня 2011 року, коли їй виповнилося 21 рік. У підлітковому віці лікарі говорили, що у неї обсесивно-компульсивний розлад (ОКР), тому що вона "нав'язливо" переживала минулий досвід, наприклад, коли в неї відібрали іграшки в школі. Насправді ж гіпермнезія спричиняє серйозні проблеми з психічним здоров'ям, викликає депресію й безсоння.

Втім, така феноменальна пам'ять має й свої позитивні сторони. Так, усього за 10 тижнів Ребекка вивчила іспанську й французьку мови, а в майбутньому хоче також вивчити італійську.