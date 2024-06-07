Так, 34-летняя Ребекка Шеррок из Австралии имеет чрезвычайно развитую автобиографическую память (H-SAM). Такое неврологическое состояние специалисты называют гипермнезией. Во время него люди помнят большую часть своей жизни в мельчайших деталях.

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Женщина с феноменальной памятью

Ребекка Шеррок – одна из 62 людей на планете, которая имеет феноменальную память. Женщина в деталях помнит около 95% своей жизни в течение 34 лет.

Так, первые воспоминания Ребекки достигают периода, когда она была еще в утробе матери. А четкие воспоминания появились на 12-й день после рождения. С тех пор женщина ничего не забывает.

Мое самое первое воспоминание еще с тех времен, когда я была эмбрионом в утробе матери. Помню, как моя голова была в ногах. На данный момент могу вспомнить 95% всего, что произошло со мной в жизни,

– поделилась женщина.

Ребекка рассказала, что такая феноменальная память – настоящее испытание. Поскольку женщина не может забыть ненужные вещи или моменты, ее мозг сохраняет весь "мусор". Из-за этого австралийка постоянно проходит терапию.



Ребекка Шеррок, которая имеет феноменальную память / Фото SWNS

Редкий диагноз H-SAM Ребецке поставили 23 января 2011 года, когда ей исполнилось 21 год. В подростковом возрасте врачи говорили, что у нее обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР), потому что она "навязчиво" переживала прошлый опыт, например, когда у нее отобрали игрушки в школе. На самом деле гипермнезия вызывает серьезные проблемы с психическим здоровьем, вызывает депрессию и бессонницу.

Впрочем, такая феноменальная память имеет и свои положительные стороны. Так, всего за 10 недель Ребекка выучила испанский и французский языки, а в будущем хочет также выучить итальянский.