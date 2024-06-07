Пам'ятає себе в утробі матері: жінка з унікальною пам'яттю нічого не забуває протягом 34 років

Ребекка Шеррок має надзвичайно рідкісний розлад й пам'ятає майже все, що проживала протягом 34 років. Ба більше, жінка навіть пам'ятає, як була в утробі матері.

Так, 34-річна Ребека Шеррок з Австралії має надзвичайно розвинену автобіографічну пам'ять (H-SAM). Такий неврологічний стан фахівці називають гіпермнезією. Під час нього люди пам'ятають більшу частину свого життя у найдрібніших деталях.

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Жінка з феноменальною пам'яттю

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Ребекка Шеррок – одна з 62 людей на планеті, яка має феноменальну пам'ять. Жінка в деталях пам'ятає близько 95% свого життя протягом 34 років.

Так, перші спогади Ребекки сягають періоду, коли вона була ще в утробі матері. А чіткі спогади з'явилися на 12-й день після народження. Відтоді жінка нічого не забуває.

Мій найперший спогад ще з тих часів, коли я була ембріоном в утробі матері. Пам'ятаю, як моя голова була в ногах. На цей момент можу згадати 95% всього, що сталося зі мною в житті,

– поділилася жінка.

Ребекка розповіла, що така феноменальна пам'ять – справжнє випробування. Оскільки жінка не може забути непотрібні речі чи моменти, її мозок зберігає усе "сміття". Через це австралійка постійно проходить терапію.



Ребекка Шеррок, котра має феноменальну пам'ять / Фото SWNS

Рідкісний діагноз H-SAM Ребецці поставили 23 січня 2011 року, коли їй виповнилося 21 рік. У підлітковому віці лікарі говорили, що у неї обсесивно-компульсивний розлад (ОКР), тому що вона "нав'язливо" переживала минулий досвід, наприклад, коли в неї відібрали іграшки в школі. Насправді ж гіпермнезія спричиняє серйозні проблеми з психічним здоров'ям, викликає депресію й безсоння.

Втім, така феноменальна пам'ять має й свої позитивні сторони. Так, усього за 10 тижнів Ребекка вивчила іспанську й французьку мови, а в майбутньому хоче також вивчити італійську.