Співала від душі й "відірвалася" на повну: бабуся відсвяткувала 81-річчя на концерті AC/DC

Бабуся Кет відсвяткувала свій 81-й день народження на концерті улюбленого гурту AC/DC. Вік не став на заваді, щоб на повну "відірватися", натанцюватися та наспіватися легендарних пісень.

Відео з бабусею на концерті буквально підкорило мережу. Чимало користувачів захоплюються неймовірною енергетикою 81-річної Кет, яка танцювала на концерті разом з онуками.

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81-річна бабуся запалювала разом з молоддю

Онуки вирішили влаштувати сюрприз для своєї бабусі Кет, якій виповнилося 81 рік. Так, їй подарували зашифрований лист, у якому жінка мала прочитати акровірш та здогадатися, куди її запрошують.

Так, бабуся спочатку не зрозуміла, що їй подарували, однак, коли прийшло усвідомлення, то жінка не стримувала емоцій та кричала від щастя.

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Так, 7 липня 2024 року на стадіоні Вемблі у Лондоні легендарний рок-гурт AC/DC влаштував масштабний концерт. Бабуся разом з онуками була у віп-зоні, де співала, танцювала та "відривалася" на повну разом з іншими фанами гурту.

81-річна бабуся підкорила й інших людей, які були на концерті. Всі захоплювалися її любов'ю до музики й неймовірною енергетикою.

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У коментарях під відео користувачі захоплюються неймовірною бабусею Кет. Деякі по-доброму заздрять бабусі, адже також хотіли б побувати на її місці, однак залишають лише позитивні коментарі: