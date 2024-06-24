Що приховує життя балерини та які неординарні правила передбачає її робота, дізнавайтеся на Lady 24.

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Як виглядає реальне життя балерини

Тікток-блогерка та балерина зі США, яку звуть Олівія, у соцмережах ділиться своїм життям та показує будні артистки балету.

Нещодавно дівчина розповіла про речі, які звичні для її професії, але можуть шокувати інших людей.

До прикладу, за її словами, в балеті не заохочуються розмови. Діалоги під час занять, репетицій чи під час розмов керівників вважаються невихованими. За це можна отримати штраф.

Також заборонено схилятися на танцювальний станок чи присідати під час репетицій.

Єдиний виняток – вправи чи розтяжка під час занять. У іншому випадку – це неповага. Ти маєш бути включеним та не лінуватися,

– ділиться Олівія.

Які речі характерні для роботи балерини: дивіться відео

Крім того, звичною є ситуація, коли працівники балету танцюють з травмами чи пошкодженнями. Це можуть бути як невеликі кровотечі, так і переломи.

Тим часом типовим є і те, що танцівники вивчають та повторюють кілька творів одночасно.

Можуть казати, що люди, які працюють в балеті, не дуже розумні, але насправді ми тримаємо в голові 5 різних хореографій майже весь час. Це багато. Зазвичай люди не розуміють, яких зусиль потребує ця навичка,

– каже Олівія.

На додачу вона розповідає, що хоча може здаватися, що її професія добре оплачувана, насправді це не так. Більшість початкових посад взагалі не оплачуються. Натомість необхідні речі для занять та саме навчання коштує доволі дорого. Лише пуанти можуть вартувати близько 100 доларів (орієнтовно 4 тисячі).

Разом з тим Олівія зауважує, що існує певне уявлення про балетну моду, яка нібито мила та ніжна, але в реальності більшість працівників балету виглядають інакше та носять темний, старий та навіть пошкоджений одяг для тренувань.

Також, за її словами, існує поширене уявлення, що робота в балеті доволі приязна та мила. Однак це не так. Тільки 3% людей, які вчаться балету, дійсно починають працювати в театрах, тож це доволі конкурента сфера, яка потребує багато зусиль.