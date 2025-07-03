Базовий гардероб складається зі звичних для нас речей, які легко поєднуються між собою, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan.

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Лляні штани

Ця базова річ здатна забезпечити стильний образ та надати максимального комфорту. Найчастіше дівчата обирають штани в білому кольорі, які менше притягають сонячного світла й дозволяють тілу дихати.

Піжамні шорти

У моду вривається костюм, що складається з піжамних шортів та сорочки. Такий образ вдало підійде на пляж чи міську прогулянку. Легкі шорти дозволять вам комфортно себе відчувати увесь день.

Довга спідниця

Попри свою довжину, спідниця є досить комфортною, витонченою та романтичною. Модниці носять її з балетками, сандалями, кросівками та босоніжками, тож з цим елементом гардероба можна створити безліч красивих образів.

Білий сарафан

У літню пору білий колір є головним, а сукня або сарафан в білому кольорі стане базою для різних за настроєм образів.

Сатинові штани

Щільні джинси влітку бувають зайвими, особливо тоді, коли на вулиці сильна спека. У такому випадку варто приміряти невагомі штани з сатину, які мають стильний вигляд та забезпечать вам комфорт.

До слова, цього літа в моду повертаються сукні з 2000-х років, які носили Брітні Спірс та Крістіна Агілера.