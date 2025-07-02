У літню пору року першість посідають ніжні пастельні відтінки, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan. Це вбрання автоматично надає легкості та є найкращим кістяком для формування образів. Втім, для класики завжди знайдеться місце у нашому гардеробі. Чорний завжди був і залишається основою для базового аутфіту.

Читайте також Поєднання кольорів, яке виглядає дорого: ніколи не вийде з моди

Колір є універсальним, тож не бійтеся його носити влітку, оскільки образи з ним завжди цікаві та стильні.

Маленька чорна сукня

Дуже красиво виглядає сукня з сатину в довжині міні. Доповнивши її підборами, можна отримати красивий образ на вечір. А от стилізація з сорочкою підійде для небанального офісного аутфіту.



Стильні речі в чорному кольорі на літо / Фото Cosmopolitan

Чорний топ

Ця річ є мастхевом на літню пору. Топ гарно стилізується зі спідницею максі, джинсами чи штанами.



Красиві речі в чорному кольорі на літо / Фото Cosmopolitan

Сатинова спідниця

Можете обирати класичну спідницю з сатину чи декоровану мереживом. Цей мікротренд є досить популярним цього сезону.



Стильні речі в чорному кольорі на літо / Фото Cosmopolitan

Сукня з пишною спідницею

Ідеально збалансована сукня чудово збереже пропорції та створить красивий силует. Стилізувати її можна з будь-яким зручним взуттям.



Модні речі в чорному кольорі на літо / Фото Cosmopolitan

В’єтнамки на підборах

Саме це взуття є головним цього літа. Різноманіття вражає, оскільки бренди експериментують з кольорами та фактурами, втім до будь-яких образів в’єтнамки стануть ідеальним доповненням.



Стильні речі в чорному кольорі на літо / Фото Cosmopolitan

До слова, цього літа в моду повертаються сукні з 2000-х років, які носили Брітні Спірс та Крістіна Агілера.