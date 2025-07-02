В летнее время года первенство занимают нежные пастельные оттенки, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan. Этот наряд автоматически придает легкости и является лучшим костяком для формирования образов. Впрочем, для классики всегда найдется место в нашем гардеробе. Черный всегда был и остается основой для базового аутфита.
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Цвет является универсальным, поэтому не бойтесь его носить летом, поскольку образы с ним всегда интересные и стильные.
Маленькое черное платье
Очень красиво смотрится платье из сатина в длине мини. Дополнив его каблуками, можно получить красивый образ на вечер. А вот стилизация с рубашкой подойдет для небанального офисного аутфита.
Стильные вещи в черном цвете на лето / Фото Cosmopolitan
Черный топ
Эта вещь является мастхэвом на летнее время. Топ хорошо стилизуется с юбкой макси, джинсами или брюками.
Красивые вещи в черном цвете на лето / Фото Cosmopolitan
Сатиновая юбка
Можете выбирать классическую юбку из сатина или декорированную кружевом. Этот микротренд является достаточно популярным в этом сезоне.
Стильные вещи в черном цвете на лето / Фото Cosmopolitan
Платье с пышной юбкой
Идеально сбалансированное платье прекрасно сохранит пропорции и создаст красивый силуэт. Стилизовать его можно с любой удобной обувью.
Модные вещи в черном цвете на лето / Фото Cosmopolitan
Вьетнамки на каблуках
Именно эта обувь является главной этим летом. Многообразие поражает, поскольку бренды экспериментируют с цветами и фактурами, впрочем к любым образам вьетнамки станут идеальным дополнением.
Стильные вещи в черном цвете на лето / Фото Cosmopolitan
К слову, этим летом в моду возвращаются платья из 2000-х годов, которые носили Бритни Спирс и Кристина Агилера.