Мода на сезонні поєднання з часом згасає, а кілька базових кольорів залишаються в моді, пише 24 Канал. Вони дорого виглядають та завжди є затребуваними.

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Влітку ми більше робимо ставку на яскраві відтінки, втім окрім них є ще й незмінна база, яка буде актуальною крізь роки. До неї входять кольори, які виглядають благородно, елегантно та дорого.

Білий та чорний

Це поєднання відоме кожному з нас, тож воно безпрограшно працює кожного разу. Класичні кольори ідеально пасують до офісу, прогулянки чи святкової події. Стилізуйте білий низ з чорним верхом чи навпаки.

Білий та кремовий

Поєднання світлих відтінків має ефектний та красивий вигляд. Особливо актуальними ці кольори стають в літню пору, коли хочеться одягнути щось легке, замість чорного, який сильно притягає сонце.

Червоний та чорний

Незалежно від сезону, червоний колір завжди буде актуальним, оскільки це така ж класика, як білий та чорний. Для створення гарного контрасту, стилізуйте червону блузу з чорною спідницею, червоні штани з чорною футболкою, чи обирайте червону сукню в поєднанні з чорними туфлями човниками.

Не забувайте про монохромні образи, які мають неймовірно ефектний вигляд. Поєднання двох однакових кольорів зверху та низу у будь-якому випадку матиме бездоганний вигляд.