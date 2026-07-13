У своєму інстаграмі вона виділила універсальні позиції, у які дійсно варто інвестувати один раз, щоб потім носити все життя та навіть передавати у спадок.

Базові речі, які завжди будуть у моді

Першою та головною базою для кожного гардероба є ідеальні джинси. Стилістка порадила обирати модель із цупкого якісного деніму, яка бездоганно сидить саме на вашій фігурі. Головний секрет полягає в тому, щоб прив'язуватися до правильного крою, а не до назви бренду. Протягом років розмір людини може змінюватися, але вдало підібрана модель завжди залишатиметься вашим надійним союзником, що суттєво зекономить бюджет.

Другою важливою позицією Вікторія назвала прикраси, особливо ювелірні вироби. Незалежно від того, що ви оберете, чи мінімалістичну лаконічну класику, чи навпаки сміливі дизайнерські речі, такі аксесуари живуть у гардеробі найдовше. Вони миттєво підвищують вартість будь-якого образу та, на відміну від звичайного одягу, з часом стають лише ціннішими.

Останньою річчю, якої найчастіше не вистачає в шафах жінок, є якісний шкіряний ремінь. Хороший пасок не лише тримає одяг, а й збирає весь образ докупи та робить його візуально дорожчим.

Стилістка порекомендувала звернути увагу на лаконічні варіанти або ж зробити індивідуальне замовлення у майстрів-ремісників. За словами Вікторії, такий аксесуар легко переживе десятки сезонів, не втративши своєї актуальності та вигляду.

Які ще літні речі зроблять ваш образ дорожчим – читайте більше в нашому матеріалі.