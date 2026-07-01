Поки літо дивує нас спекотними днями з раптовими дощами, варто зібрати гардеробну базу, яка працюватиме у будь-якій ситуації. Видання Who What Wear розповіло про кілька безпрограшних літніх речей, які миттєво додадуть вашим щоденним виходам особливого шику та витонченості.

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Які літні речі зроблять образ дорожчим?

Вільна лляна блуза або топ із делікатним мереживом і вишивкою рішельє творять справжні дива з найпростішими повсякденними речами. Достатньо поєднати такий фактурний верх зі звичайними джинсами, щоб отримати розслаблений, але водночас дуже вишуканий аутфіт. Адже об'ємні деталі завжди привертають увагу та візуально підвищують вартість усього образу.

Сорочка на літо / Фото з сайту Heychic

Цей же принцип витонченої стриманості працює і в нижній частині гардероба, де цього сезону лідирує елегантна довжина. Подовжені бермуди вільного крою стали справжнім порятунком для міських модниць. Завдяки чітким лініям такі шорти чудово тримають силует і виглядають дуже шляхетно.

Які шорти купити влітку 2026 року / Фото Pinterest

Прекрасною альтернативою їм стане лляна спідниця на запах, де графічний контрастний шов делікатно підкреслює крій і додає речі дизайнерського характеру.

Трендова сукня на літо 2026 / Фото з сайту Stl.katin

На випадок прохолодного вечора або раптової літньої зливи таку базу варто доповнити легкою лляною курткою-бомбером, у спокійній природній палітрі. М'який хакі, насичений шоколадний, глибокий теракотовий або класичний молочний відтінки моментально створюють ефект продуманого дорогого гардероба, навіть якщо ви збиралися поспіхом за п'ять хвилин.

Бомбер на літо 2026 / Фото з сайту Reserved

Завершальним штрихом, який остаточно збирає образ докупи, стають легкі літні аксесуари. Громіздкі шкіряні сумки зараз поступилися місцем солом'яним моделям, які ідеально пасують до замшевих босоніжок на тонких ремінцях або плетених балеток.

Стильна сумка на літо 2026 / Фото з сайту ARKET

До речі, саме взуття може стати тим самим соковитим акцентом у вашому образі. Читайте про це більше – у нашому матеріалі.