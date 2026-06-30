Поки жінки захоплюються складними ароматами нішевих парфумів, чоловіки часто мріють про просту ваніль і свіжі цитруси. Детальніше про це – читайте в матеріалі 24 Каналу.

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Які жіночі парфуми не подобаються чоловікам?

Легендарні альдегідні аромати, які десятиліттями вважали символом витонченої жіночності, у сучасних кавалерів тепер викликають стійку асоціацію зі старшими родичками. Цей ефект "бабусиної скрині" повністю руйнує романтичний настрій у чоловіків, адже асоціюється з чимось застарілим.

До того ж варто з обережністю обирати солодкі кондитерські аромати. Чоловікам подобається легка ваніль, але агресивний запах цукру, карамелі чи ягід часто дає зворотний ефект. Річ у тім, що подібний шлейф нагадує хімічні жуйки або освіжувач повітря, що викликає у партнерів лише дискомфорт і головний біль.

Аромати, які не подобаються чоловікам / Фото Magnific

Найбільше критики у сучасному світі дістається сучасній нішевій парфумерії. Чоловічий нюх сприймає складні дорогі формули дуже специфічно. Там, де жінки бачать розкіш, чоловіки часто відчувають запахи медичного кабінету, йоду, стерильних бинтів або сирої землі. Крім того, важкі східні акорди та пачулі здаються їм надто грубими й чоловічими.

У зв'язку з цим, експерти видання Cosmopolitan радять обирати прості, чисті та свіжі композиції. Втім, також важливо пам'ятати і про правильне нанесення парфуму на шкіру. Адже будь-який аромат у великій кількості стає сильним подразником для людини.