Пока женщины увлекаются сложными ароматами нишевых духов, мужчины часто мечтают о простой ванили и свежих цитрусах. Подробнее об этом – читайте в материале 24 Канала.

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Какие женские духи не нравятся мужчинам?

Легендарные альдегидные ароматы, которые десятилетиями считались символом утонченной женственности, у современных кавалеров теперь вызывают устойчивую ассоциацию с пожилыми родственницами. Этот эффект "бабушкиного сундука" полностью разрушает романтическое настроение у мужчин, ведь ассоциируется с чем-то устаревшим.

К тому же стоит с осторожностью выбирать сладкие кондитерские ароматы. Мужчинам нравится легкая ваниль, но агрессивный запах сахара, карамели или ягод часто дает обратный эффект. Дело в том, что подобный шлейф напоминает химические жевательные резинки или освежитель воздуха, что вызывает у партнеров лишь дискомфорт и головную боль.

Ароматы, которые не нравятся мужчинам / Фото Magnific

Больше всего критики в современном мире достается современной нишевой парфюмерии. Мужское обоняние воспринимает сложные дорогие формулы очень специфично. Там, где женщины видят роскошь, мужчины часто ощущают запахи медицинского кабинета, йода, стерильных бинтов или сырой земли. Кроме того, тяжелые восточные аккорды и пачули кажутся им слишком грубыми и мужскими.

В связи с этим эксперты издания Cosmopolitan советуют выбирать простые, чистые и свежие композиции. Впрочем, также важно помнить и о правильном нанесении парфюма на кожу. Ведь любой аромат в большом количестве становится сильным раздражителем для человека.