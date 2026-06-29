Об этом подробнее – инфлюенсерша рассказала в своём тиктоке.

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Бьюти-советы для женщин

Первое правило касается ухода за телом, о котором мы часто забываем. Блогерша подчеркивает важность постоянного ухода за кожей пяток. Даже если этого никто не видит, регулярный уход спасает от огрубения кожи. Если же этим пренебрегать, то со временем придётся тратить гораздо больше усилий и времени на восстановление.

Для безупречного и гладкого бритья Полина советует заменить привычную пену на детское масло. Благодаря этому трюку можно полностью забыть о любых раздражениях на коже.

А чтобы любимые духи держались как можно дольше и раскрывали свой аромат в течение всего дня, стоит наносить на кожу обычный вазелин непосредственно перед использованием духов.

Парфюм / Фото Magnific

По словам блогерши, секрет роскошной салонной укладки в домашних условиях кроется в правильном завершающем этапе. После того как вы расчесали локоны, обязательно нанесите на них специальное масло для волос. Оно питает пряди, устраняет ломкость и придает волосам здоровый блеск.

Последний лайфхак касается макияжа губ. Полина предостерегает девушек от распространённой ошибки — чрезмерного увеличения губ карандашом далеко за пределы естественного контура, ведь это делает макияж неаккуратным. Вместо этого лучше использовать карандаш нюдового оттенка. Следует аккуратно прорисовать контур и мягко растушевать цвет в направлении к центру, чтобы придать губам объём.

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