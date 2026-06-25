Детальніше про ідеальні пари взуття, які пасують до джинсів – пише видання Vogue.

Теж цікаво Нічого спільного з класикою: 5 зірок, які вийшли заміж не в білих сукнях

Взуття, яке ідеально пасує до джинсів влітку

Головним і найгарячішим хітом сезону експерти Vogue називають витончені балетки, які знову підкорили світові подіуми. Справжнім вірусним трендом стали незвичні сітчасті моделі та легкі сандалі. Вони миттєво полегшують образи з цупким денімом, додають вишуканого французького шарму та ідеально пасують як до класичних прямих, так і до вкорочених джинсів.

Якщо хочеться додати літньому вечору більше жіночності та ностальгії за естетикою 2000-х, стилісти радять зробити ставку на мінімалістичні босоніжки з тонкими ремінцями або на невисоких підборах. Вони виглядають дуже витончено, візуально подовжують ноги та за секунду перетворюють простий повсякденний одяг на розкішний образ для вечері на літній терасі.

Для динамічних і спекотних буднів, коли доводиться проводити на ногах увесь день, є чудова альтернатива – шкіряні або замшеві мюлі. Головна перевага такого взуття полягає в його універсальності. Тому такі моделі бездоганно доповнюють широкі джинси палаццо або розслаблені мішкуваті фасони.

Масивні та занадто теплі кросівки краще сховати в шафу до перших осінніх холодів. Сьогодні модні інфлюєнсери масово переходять на кеди на плоскій тонкій підошві. Таке легке взуття майже не відчувається на ногах і дарує абсолютну свободу під час довгих прогулянок містом.

А ви знали, що в моду повертається дивне взуття з 90-х – читайте про це більше в нашому матеріалі.