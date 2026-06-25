Детальніше про ідеальні пари взуття, які пасують до джинсів – пише видання Vogue.
Теж цікаво Нічого спільного з класикою: 5 зірок, які вийшли заміж не в білих сукнях
Взуття, яке ідеально пасує до джинсів влітку
Головним і найгарячішим хітом сезону експерти Vogue називають витончені балетки, які знову підкорили світові подіуми. Справжнім вірусним трендом стали незвичні сітчасті моделі та легкі сандалі. Вони миттєво полегшують образи з цупким денімом, додають вишуканого французького шарму та ідеально пасують як до класичних прямих, так і до вкорочених джинсів.
Якщо хочеться додати літньому вечору більше жіночності та ностальгії за естетикою 2000-х, стилісти радять зробити ставку на мінімалістичні босоніжки з тонкими ремінцями або на невисоких підборах. Вони виглядають дуже витончено, візуально подовжують ноги та за секунду перетворюють простий повсякденний одяг на розкішний образ для вечері на літній терасі.Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Для динамічних і спекотних буднів, коли доводиться проводити на ногах увесь день, є чудова альтернатива – шкіряні або замшеві мюлі. Головна перевага такого взуття полягає в його універсальності. Тому такі моделі бездоганно доповнюють широкі джинси палаццо або розслаблені мішкуваті фасони.
Масивні та занадто теплі кросівки краще сховати в шафу до перших осінніх холодів. Сьогодні модні інфлюєнсери масово переходять на кеди на плоскій тонкій підошві. Таке легке взуття майже не відчувається на ногах і дарує абсолютну свободу під час довгих прогулянок містом.
А ви знали, що в моду повертається дивне взуття з 90-х – читайте про це більше в нашому матеріалі.