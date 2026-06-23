Детальніше про світових зірок, які виходили заміж не в білих сукнях – розповідає 24 Канал.

Не пропустіть Рятують у спеку краще за кондиціонер: 7 речей, які варто одягнути вже сьогодні

Світові зірки, які вийшли заміж у кольоровому вбранні

Сара Джессіка Паркер

У травні 1997 року Сара Джессіка Паркер та її обранець Меттью Бродерік влаштували весілля в одній зі старих синагог Нью-Йорка. Закохані панічно боялися галасу в пресі та переслідувань папараці. Щоб зберегти таємницю, вони до останнього моменту не зізнавалися навіть друзям, запросивши їх нібито на звичайну вечірку.

Саме через бажання уникнути зайвої уваги Сара свідомо відмовилася від традиційного білого вбрання. Вона заздалегідь звернулася до нью-йоркського бренду Morgane Le Fay та обрала там вечірню сукню глибокого чорного кольору на тонких бретельках з пишною багатоярусною спідницею.

Акторка розраховувала, що темний колір допоможе їй не привертати до себе поглядів і буквально злитися з натовпом гостей. Однак ефект виявився протилежним – образ став культовим і започаткував тренд на чорні весільні сукні.

Щоправда, пізніше Сара зізнавалася, що трохи шкодує про цей вибір і якби виходила заміж сьогодні, то обов'язково обрала б класичне вбрання білого кольору.

Гвен Стефані

Коли у 2002 році солістка гурту No Doubt виходила заміж за рок-музиканта Гевіна Россдейла в Лондоні, вона чітко знала, що її сукня має бути епатажною, але водночас дуже жіночною. Створити свій образ співачка довірила артдиректору Christian Dior Джону Гальяно.

Верх сукні мав вигляд класичного корсету з асиметричними бретельками та складними драпіруваннями. Однак головною родзинкою вбрання стали величезний поділ і шлейф. Нижню частину сукні та край довгої шовкової фати вручну занурили у рожеву фарбу, створивши яскравий ефект градієнта кольору фуксії.

Гвен настільки закохалася у це вбрання, що одягла його вдруге через два тижні на повторну церемонію в Лос-Анджелесі. Нині ця сукня зберігається в лондонському Музеї Вікторії та Альберта як один з найважливіших експонатів в історії весільної моди.

Весільна сукня Гвен Стефані / Фото Getty Images

Менді Мур

Акторка Менді Мур у 2018 році влаштувала затишну весільну церемонію в стилі бохо-шик на задньому дворі свого будинку в Лос-Анджелесі. Над її образом працювали дизайнерки бренду Rodarte.

Наречена постала у сукні з високим делікатним коміром з найтоншого тюлю "пуан-д'еспрі". Спідницю акторки прикрашали каскади повітряних рюшів, а талію – вишиті квіткові аплікації. Замість традиційної білої класики, образ завершувала довга рожева фата, а в розпущене волосся зірки вплели дрібні засушені рожеві квіти.

Емілі Ратажковскі

Супермодель Емілі Ратажковскі у 2018 році довела, що для ефектного весілля взагалі не потрібні кутюрні сукні. Вона таємно розписалася з продюсером Себастьяном Бер-Макклардом у Нью-Йорці, покликавши лише кількох найближчих друзів.

Замість традиційного білого шовку, Емілі обрала гірчично-жовтий костюм з масмаркету Zara вартістю не більше 200 доларів. Комплект складався з широких штанів-кльош у стилі 70-х років та довгого жакета, який модель підперезала чорним шкіряним ременем. Зірка доповнила образ витонченими чорними босоніжками та широким чорним капелюхом з короткою вуаллю.

Кейлі Куоко

Напередодні нового 2014 року зірка серіалу "Теорія великого вибуху" вразила усіх своїм образом на весіллі з тенісистом Раяном Світінгом. Церемонія проходила в Каліфорнії, і Кейлі вирішила повністю відмовитися від традиційного білого вбрання.

Ексклюзивну сукню для акторки створила знаменита дизайнерка Вера Вонг. Це було пишне вбрання без бретельок з ліфом у формі серця, пошите з багатьох шарів шовкового тюлю ніжного відтінку рожевої пелюстки. У такому ж кольорі Вера Вонг виконала й довгу весільну фату для акторки.

Весільна сукня Кейлі Куоко / Фото з інстаграму акторки

До речі, на початку червня цього року відома співачка Дуа Ліпа вийшла заміж за актора Каллума Тернера. Дивіться фото вбрання весільного вбрання артистки – у нашому матеріалі.