Детальніше про світових зірок, які виходили заміж не в білих сукнях – розповідає 24 Канал.
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Світові зірки, які вийшли заміж у кольоровому вбранні
Сара Джессіка Паркер
У травні 1997 року Сара Джессіка Паркер та її обранець Меттью Бродерік влаштували весілля в одній зі старих синагог Нью-Йорка. Закохані панічно боялися галасу в пресі та переслідувань папараці. Щоб зберегти таємницю, вони до останнього моменту не зізнавалися навіть друзям, запросивши їх нібито на звичайну вечірку.У нашому Telegram – лише оперативні новини Підписуйтеся, щоб дізнаватися їх першими
Саме через бажання уникнути зайвої уваги Сара свідомо відмовилася від традиційного білого вбрання. Вона заздалегідь звернулася до нью-йоркського бренду Morgane Le Fay та обрала там вечірню сукню глибокого чорного кольору на тонких бретельках з пишною багатоярусною спідницею.
Акторка розраховувала, що темний колір допоможе їй не привертати до себе поглядів і буквально злитися з натовпом гостей. Однак ефект виявився протилежним – образ став культовим і започаткував тренд на чорні весільні сукні.
Щоправда, пізніше Сара зізнавалася, що трохи шкодує про цей вибір і якби виходила заміж сьогодні, то обов'язково обрала б класичне вбрання білого кольору.
Гвен Стефані
Коли у 2002 році солістка гурту No Doubt виходила заміж за рок-музиканта Гевіна Россдейла в Лондоні, вона чітко знала, що її сукня має бути епатажною, але водночас дуже жіночною. Створити свій образ співачка довірила артдиректору Christian Dior Джону Гальяно.
Верх сукні мав вигляд класичного корсету з асиметричними бретельками та складними драпіруваннями. Однак головною родзинкою вбрання стали величезний поділ і шлейф. Нижню частину сукні та край довгої шовкової фати вручну занурили у рожеву фарбу, створивши яскравий ефект градієнта кольору фуксії.
Гвен настільки закохалася у це вбрання, що одягла його вдруге через два тижні на повторну церемонію в Лос-Анджелесі. Нині ця сукня зберігається в лондонському Музеї Вікторії та Альберта як один з найважливіших експонатів в історії весільної моди.
Весільна сукня Гвен Стефані / Фото Getty Images
Менді Мур
Акторка Менді Мур у 2018 році влаштувала затишну весільну церемонію в стилі бохо-шик на задньому дворі свого будинку в Лос-Анджелесі. Над її образом працювали дизайнерки бренду Rodarte.
Наречена постала у сукні з високим делікатним коміром з найтоншого тюлю "пуан-д'еспрі". Спідницю акторки прикрашали каскади повітряних рюшів, а талію – вишиті квіткові аплікації. Замість традиційної білої класики, образ завершувала довга рожева фата, а в розпущене волосся зірки вплели дрібні засушені рожеві квіти.
Емілі Ратажковскі
Супермодель Емілі Ратажковскі у 2018 році довела, що для ефектного весілля взагалі не потрібні кутюрні сукні. Вона таємно розписалася з продюсером Себастьяном Бер-Макклардом у Нью-Йорці, покликавши лише кількох найближчих друзів.
Замість традиційного білого шовку, Емілі обрала гірчично-жовтий костюм з масмаркету Zara вартістю не більше 200 доларів. Комплект складався з широких штанів-кльош у стилі 70-х років та довгого жакета, який модель підперезала чорним шкіряним ременем. Зірка доповнила образ витонченими чорними босоніжками та широким чорним капелюхом з короткою вуаллю.
Кейлі Куоко
Напередодні нового 2014 року зірка серіалу "Теорія великого вибуху" вразила усіх своїм образом на весіллі з тенісистом Раяном Світінгом. Церемонія проходила в Каліфорнії, і Кейлі вирішила повністю відмовитися від традиційного білого вбрання.
Ексклюзивну сукню для акторки створила знаменита дизайнерка Вера Вонг. Це було пишне вбрання без бретельок з ліфом у формі серця, пошите з багатьох шарів шовкового тюлю ніжного відтінку рожевої пелюстки. У такому ж кольорі Вера Вонг виконала й довгу весільну фату для акторки.
Весільна сукня Кейлі Куоко / Фото з інстаграму акторки
До речі, на початку червня цього року відома співачка Дуа Ліпа вийшла заміж за актора Каллума Тернера. Дивіться фото вбрання весільного вбрання артистки – у нашому матеріалі.