Біла шуба вважається найуніверсальнішим елементом зимового гардероба, який можна поєднувати в різних стилях – кежуальному, офіційно-діловому чи спортивному, пише 24 Канал з посиланням на Elle.

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Екошуба в білому кольорі є функціональною, оскільки легко поєднується з чорним вбранням, яке є особливо популярне в холодну пору року. А ще плюс такої шуби в тому, що її колір поєднається з усіма можливими відтінками – від базових до яскравих, тому вибір залишається лише за вами та вашими вподобаннями.

Цього сезону модниці обирають для себе шубу в кількох варіаціях – це вкорочена шуба з довгою шерстю, подовжена чи в довжині міді. Неймовірно красиво в зимову пору виглядає біла шуба в поєднанні з білими речима. Монохромний аутфіт завжди виглядає дорого й красиво.

Чудово стилізується з шубою біла пов’язка, панама чи класична шапка біні. Доповнюйте образ довгим шарфиком, який буде не лише прикрасою, але й елементом утеплення.

Образ в шубі з капюшоном

Стильна шуба з бейсболкою

Бездоганний монохромний аутфіт

Чорно-білий образ з подовженою шубою

Класичний образ з короткою шубою

Стильний зимовий аутфіт з білою шубою

Модниці демонструють, як вдало можна скомбінувати шубу з мунбутами, уггами, черевиками челсі чи чоботами на підборах. Остання пара взуття ідеально підійде до аутфіту на основі сукні чи спідниці.

Пам’ятайте, що біла шуба є базовою, тому не втратить своєї актуальності з роками. Вона завжди виглядає елегантно й добре стилізується з кежуальними чи класичними речима. Щороку модні бренди презентують на подіумі білу шубу, яка є номером 1 серед всіх можливих варіантів.