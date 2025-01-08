Белая шуба считается самым универсальным элементом зимнего гардероба, который можно сочетать в разных стилях – кэжуальном, официально-деловом или спортивном, пишет 24 Канал со ссылкой на Elle.

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Экошуба в белом цвете является функциональной, поскольку легко сочетается с черным нарядом, который особенно популярен в холодное время года. А еще плюс такой шубы в том, что ее цвет сочетается со всеми возможными оттенками – от базовых до ярких, поэтому выбор остается только за вами и вашими предпочтениями.

В этом сезоне модницы выбирают для себя шубу в нескольких вариациях – это укороченная шуба с длинной шерстью, удлиненная или в длине миди. Невероятно красиво в зимнюю пору выглядит белая шуба в сочетании с белыми вещами. Монохромный аутфит всегда выглядит дорого и красиво.

Прекрасно стилизуется с шубой белая повязка, панама или классическая шапка бини. Дополняйте образ длинным шарфиком, который будет не только украшением, но и элементом утепления.

Образ в шубе с капюшоном

Стильная шуба с бейсболкой

Безупречный монохромный аутфит

Черно-белый образ с удлиненной шубой

Классический образ с короткой шубой

Стильный зимний аутфит с белой шубой в стиле "аутфит

Модницы демонстрируют, как удачно можно скомбинировать шубу с мунбутами, уггами, ботинками челси или сапогами на каблуках. Последняя пара обуви идеально подойдет к аутфиту на основе платья или юбки.

Помните, что белая шуба является базовой, поэтому не потеряет своей актуальности с годами. Она всегда выглядит элегантно и хорошо стилизуется с кэжуальными или классическими вещами. Ежегодно модные бренды представляют на подиуме белую шубу, которая является номером 1 среди всех возможных вариантов.